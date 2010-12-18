معاون پژوهشی وزیر علوم در گفتگو با مهر خبر داد: مهمترین ملاحظه در تعیین 15 دانشگاه برتر کشور/ ملاک مصوبه مجلس است

محمد مهدی نژاد نوری در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری تهیه نسخه اولیه از رتبه بندی 201 دانشگاه کشور به سرپرستی رئیس مرکز منطقه‌ای اطلاع‌ رسانی علوم و فناوری گفت: قانون مصوب مجلس درباره تعیین 15 دانشگاه برتر مورد حمایت ویژه متذکر نشده که حتما این 15 دانشگاه بر اساس نتایج رتبه بندی 201 دانشگاه کشور انتخاب شوند.

وی خاطرنشان کرد: در عین حال نتایج رتبه بندی 201 دانشگاه کشور که به سرپرستی رئیس مرکز منطقه‌ای اطلاع‌ رسانی علوم و فناوری صورت گرفته است پس از تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری می تواند یکی از ملاکهای تعیین دانشگاههایی باشد که باید بر اساس مصوبه مجلس مورد حمایت ویژه قرار گیرند.

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم افزود: مهمترین ملاحظه در انتخاب این 15 دانشگاه ناظر بر معیارهای آمایشی و نقشه توسعه کشور است.

مهدی نژاد نوری یادآور شد: قرار است 15 دانشگاه برتر کشور که شامل 5 دانشگاه وزارت بهداشت و 10 دانشگاه وزارت علوم می‌شود تعیین شوند تا با حمایت‌هایی که از آنها صورت می گیرد جزو دانشگاه‌های شاخص دنیا قرار گیرند.

وی در پاسخ به این سوال که "آیا ممکن است با توجه به درخواست روسای دانشگاهها تعداد دانشگاههای مورد حمایت ویژه افزایش پیدا کند؟" به مهر گفت: طبق قانون مجلس باید 10 دانشگاه برتر وزارت علوم برای حمایت ویژه تعیین شوند و مشخص است که وزارت علوم نمی تواند بالاتر از قانون مصوب مجلس، قانون وضع کند.