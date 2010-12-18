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۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۹:۵۳

حریف ذوب آهن به نخستین پیروزی در لیگ دسته اول امارات دست یافت

حریف ذوب آهن به نخستین پیروزی در لیگ دسته اول امارات دست یافت

تیم فوتبال الامارات امارات حریف ذوب آهن در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا، نخستین پیروزی خود در فصل جاری لیگ دسته اول باشگاه‌های این کشور را کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال الامارات جمعه شب در چارچوب هفته دوم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های امارات به مصاف تیم الذید رفت و موفق شد میهمان خود را با نتیجه 2 بریک از پیش رو بردارد. الامارات با این پیروزی 4 امتیازی و رتبه سوم جدول رده بندی گروه A مسابقات لیگ دسته اول باشگاه‌های امارات را به خود اختصاص داد.

تیم الامارات امارات در گروه D مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا با تیم‌های ذوب آهن ایران، الریان قطر و الشباب عربستان همگروه است.

در مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های امارات 18 تیم در دو گروه هشت و 10 تیمی باهم رقابت می کنند، که تیم الامارات در گروه A این رقابت‌ها حضور دارد.

- نتایج دیدارهای شب گذشته مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های امارات به شرح زیر است:
گروه A:
* الخلیج صفر - عجمان 4
* الامارات 2 - الذید یک
* دباالفجیره 3 - الفجیره صفر
* العروبه یک - الشعب یک

گروه B:
* الجزیره الحمراء صفر - مسافی 2
* دباالحصن 3 - مصفوت یک
* راس الخیمه 3 - حتا صفر
* العربی 8 - التعاون صفر
* الرمس صفر - القوات المسلحه 5

- جدول رده بندی گروههای دوگانه لیگ دسته اول امارات به شرح زیر است:
گروه A:
1- عجمان 6 امتیاز
2- الشعب 4 امتیاز - تفاضل گل 2+
3- الامارات 4 امتیاز - تفاضل گل 1+
4- العروبه 4 امتیاز - تفاضل گل 1+
------------------------------------------
7- الذید بدون امتیاز - تفاضل گل 2-
8- الفجیره بدون امتیاز - تفاضل گل 5-

گروه B:
1-  العربی 3 امتیاز - تفاضل گل 8+
2-  القوات المسلحه 3 امتیاز - تفاضل گل 5+
3- راس الخیمه 3 امتیاز - تفاضل گل 3+
4- دباالحصن 3 امتیاز - تفاضل گل 2+
------------------------------------------------
9- الرمس بدون امتیاز - تفاضل گل 5-
10- التعاون بدون امتیاز - تفاضل گل 8-

کد مطلب 1211721

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