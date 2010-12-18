بهرام عظیمی با اشاره به ساخت مجموعه 10 قسمتی با موضوع "هت مضاعف، کار مضاعف" به خبرنگار مهر گفت: ابتدای امسال قرار شد انیمیشن‌هایی در رابطه با بیان مقام معظم رهبری ساخته شود که تاریخ مصرف نداشته باشد و برای آن طول عمر در نظر گرفته نشود.

وی ادامه داد: از آنجایی که کار من ساخت انیمیشن است این پیشنهاد به من داده شد و ما هم کارمان را با تیم 15 نفره زیر نظر شهرداری تهران شروع کردیم. حساسیت روی این انیمیشن‌ها زیاد است چرا که باید عنصر جذابیت را به یک عبارت اضافه کنیم و تغییری هم در معنا و مفهوم "همت مضاعف، کار مضاعف" که تنها عنوان یک سال نیست بلکه برای زمان‌های مختلف قابل استفاده است، ایجاد نشود.

کارگردان انیمیشن سینمایی "تهران 1500" با تاکید بر اینکه این مجموعه با الهام از زندگی افراد موفق ساخته شده است، افزود: برای اولین بار در یک مجموعه انیمیشن گروهی برای تحقیق در نظر گرفته شد تا بتوانند زندگی افراد موفق را بررسی کنند تا این مجموعه واقعی‌تر به نظر برسد. از سراسر ایران 30 خانم و آقا انتخاب شدند و زندگی‌شان به صورت مکتوب به شوراری موسسه تصویر شهر فرستاده شد و از بین آنها 10 نفر برای تصویر سازی انتخاب شدند. البته هیچ گونه شباهت بصری میان شخصیت‌های انیمیشن و شخصیت‌های واقعی این افراد وجود ندارد همچنین در این مجموعه اسمی هم از افراد برده نمی‌شود.

عظیمی همچنین عنوان کرد: در حال حاضر فضاسازی برای هر 10 قسمت به پایان رسیده است و شخصیت‌ها هم ساخته شده‌اند. این کار به صورت نمایشنامه رادیویی قبل از ساخت و بر اساس جانبخشی دوبله شده است و به نظر این نحوه دوبله کردن احساس بیشتری به مجموعه می‌دهد.

بهرام عظیمی هم اکنون در حال تولید انیمیشن "تهران 1500" اولین فیلم انیمیشن سینمایی در ایران است که در آن به جز صدا، از چهره بازیگران سینما و تلویزیون استفاده می‌شود. فیلمنامه این فیلم را امیرمسعود علمداری و عظیمی نوشته‌اند و تهیه‌کننده آن مؤسسه تصویر شهر و مؤسسه نسل اندیشه سبز است.

بازیگران این فیلم هدیه تهرانی، بهرام رادان، مهران مدیری، گوهر خیر اندیش، مهتاب نصیرپور، حبیب رضایی ،حسام نواب صفوی و بازیگران استوری بورد: سیروس کهوری نژاد، امیر کربلایی،الهام جعفر نژاد، زهرا اکرمی هستند.