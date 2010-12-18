هراسی از نام سپاهان نداریم/ تنها پیروزی برایمان اهمیت دارد

فرهاد پورغلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد وضعیت تیمش پیش از دیدار با سپاهان ضمن بیان مطلب فوق گفت: بازیکنان ما پس از عبور موفق از گذر سخت تبریز در جام حذفی، از نظر فنی و روحی در شرایط بسیار خوبی قرار دارند. البته سپاهان از مربی کاربلدی همچون قلعه نویی و بازیکنان بزرگی سود می‌‎برد ولی از نام و اعتبار این تیم هراسی نداریم.

وی اضافه کرد: تیم ما از بازی با استقلال تا دیدار با تراکتورسازی تبریز طی 15 روز چهار بازی برگزار کرد که 3 مسابقه آن خارج از خانه بود. با این شرایط هم با تلاش مضاعف بازیکنان نتایج خوبی کسب کردیم و امیدواریم این روند در بازی با سپاهان هم ادامه داشته باشد.

سرمربی تیم فوتبال ملوان بندرانزلی با بیان اینکه تیمش در بازی رفت هم موفق شد تیم سپاهان را در اصفهان متوقف کند، خاطرنشان کرد: پیروزی در دیدار با سپاهان برای ما بسیار مهم است تا بتوانیم در جدول رده بندی به ثبات مطلوبی دست پیدا کنیم. قطعا با حمایت تماشاگران می‌توانیم تیم قدرتمند سپاهان را در خانه شکست دهیم.

وی در مورد وضعیت زمین چمن ورزشگاه تختی انزلی اظهار داشت: شرایط زمین نسبت به بازی قبل بهتر شده اما بسیار امیدوارم در زمان تعطیلی لیگ، با تلاش مسئولان به وضعیت مطلوب سال گذشته بازگردد.

پورغلامی از غیبت محسن مسلمان و علی رمضانی در این دیدار به علت محرومیت خبر داد و در پایان گفت: تیم ما روی زمین بازی می‌کند ولی متاسفانه وضعیت نامطلوب زمین چمن ابتدا روی تیم ما تاثیر منفی گذاشته و مانع از انجام کامل برنامه‌‎های تاکتیکی ما‌ن می‌‍شود که امیدوارم هرچه زودتر وضعیت زمین بهبود یابد.

دیدار تیم‌های فوتبال ملوان بندرانزلی و سپاهان اصفهان در هفته نوزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور ساعت 15 فردا یکشنبه در ورزشگاه تختی انزلی برگزار می‌شود.