در گفتگو با مهر عنوان شد: وضعیت اینترنت کشور برای دورکاری/ اجرای دورکاری با سرعت اینترنت خانگی

احمد بزرگیان در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح اقدامات انجام پذیرفته شده از سوی دستگاههای اجرایی برای طرح دورکاری اظهار داشت: هم اکنون وزارتخانه های نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، دادگستری، اقتصاد و جهاد کشاورزی کارگروههایی را برای اجرای دورکاری تشکیل داده اند.

وی ادامه داد: در این طرح از دستگاههای اجرایی خواسته شده تنها فعالیتهایی که نیاز به مراجعه حضوری ارباب رجوع نداشته و وابسته به حضور جمعی نباشد را به سمت دورکاری سوق دهند. همچنین دورکاری برای اموری که مربوط به اپراتوری و حفاظت و نگهداری نباشد اعمال خواهد شد.



بزرگیان دورکاری را حرکتی بسیار جدی و مثبت ارزیابی کرد و با تاکید براینکه دورکاری مستلزم فراهم آوری بستر الکترونیکی با چنین گستردگی که مورد بحث رسانه ها قرار گرفته نیست گفت: تعریف دولت از دورکاری دقیقا به معنای "تله ورکینگ" نبوده بلکه تله ورکینگ قسمتی از دورکاری محسوب می شود که در آن دورکار نیاز به پهنای باند بالا و سرعت اینترنت دارد.



وی با بیان اینکه برای این مسئله فراهم سازی امکانات زیرساختی در دستور کار قرار گرفته است ادامه داد: طبق گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با سرعت فعلی اینترنت خانگی نیز می توان دورکاری را محقق کرد چرا که بسیاری از امور تنها نیازمند به انتقال متن است که سرعت فعلی اینترنت خانگی پاسخگوی این نیاز خواهد بود.



معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری با بیان اینکه بیشترین محدودیتی که در حال حاضر در پهنای باند وجود دارد مربوط به عدم استفاده از تله کنفرانس و ارسال صدا و تصویر است ادامه داد: اما سازمانهایی که برای دورکاری تنها نیاز به استفاده از اینترنت برای ارسال متن داشته باشند مشکلی از این بابت نخواهند داشت.



بزرگیان تصریح کرد: عمده آنچه که در دورکاری تشریح شده تنها با زیرساختهای فعلی امکانپذیر است مگر آنکه دورکاری در بحث خدمات الکترونیکی باشد که باید از طریق دسترسی داخلی اینترانت و یا پرتال های خدماتی انجام پذیرد.



وی گفت: قبول داریم که وضعیت فعلی اینترنت برای انجام تله کنفرانس و ارسال صوت و تصویر مناسب نیست اما محدودیت ارائه پهنای باند برای دستگاههای دولتی وجود ندارد و این سازمانها می توانند در صورت نیاز دورکار به اینترنت باند پهن با سرعت بالاتر مجوز آن را دریافت کنند. ضمن آنکه سرعت دسترسی پهنای باند نیز در حال توسعه است و دولت برنامه هایی برای این مهم درنظر گرفته است.



بزرگیان تاکید کرد: اموری که برای دورکاری تعریف شده با اینترنت دایل آپ و یا خطوط پرسرعت ADSL انجام پذیر است و فعلا مشکلی در این جهت نداریم.



به گزارش مهر، آیین نامه "دورکاری" یا " کار در خانه" با هدف افزایش بهره‌وری، انعطاف کاری و کاهش حجم رفت و آمد کارمندان دولت و اثرات جانبی آن توسط هیئت وزیران تصویب و در تیرماه نیز توسط معاون اول رئیس جمهوری به تمامی دستگاههای اجرایی ابلاغ شد.



کارشناسان معتقدند که ویدیو کنفرانس مهمترین ابزار دورکاری است و بدون آن اجرای کار در خانه به هیچ وجه امکان پذیر نیست چرا که مدیر باید در تمامی ساعات کاری کارمند خود را در خانه مشاهده و از این طریق مدیریت کند. اما با سرعتهای فعلی اینترنت و زیرساختهای موجود نمی توان ویدیو کنفرانس را در منازل اجرایی کرد.