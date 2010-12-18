منابع طبیعی و دانشگاه شیراز قرارداد منعقد کردند

علی جواهری در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز با بیان اینکه لازمه مقابله با هر بیماری شناخت دقیق از ویژگیهای آن است، گفت: هدف اصلی از انعقاد این قرارداد برآورد میزان خسارات وارد شده به جنگلهای بلوط استان فارس توسط این بیماری است.

وی افزود: بر اساس انعقاد قرارداد با دانشگاه شیراز نحوه توسعه و پراکنش بیماری سوسکهای چوبخوار و رفتار این آفت در جنگلها بررسی و مشخص می شود که کدام مناطق حساسیت بیشتری دارند.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی استان فارس با بیان اینکه نقاط در معرض تهدید نیز مشخص می شوند، تصریح کرد: برای اتخاذ تدابیر پیشگیرانه باید الگوهای توسعه و اثرات بیماری را مشخص کرد و در گام دوم برای مقابله و پیشگیری از این آفت اقدام کرد.

وی با اشاره به اینکه آفت بیماری سوسکهای چوبخوار در تمامی عرصه های جنگلی کشور وجود دارد، اظهار داشت: این بیماری یک بیماری حاد و بحرانی است که در تمامی جنگلهای کشور دیده شده و هرچه سریعتر باید تدابیری برای جلوگیری از شیوع این بیماری اندیشیده شود.

اثرات سوسکهای چوبخوار بر درختان بلوط

جواهری افزود: در حال حاضر مسئله ای که باعث نگرانی شده طغیان و شیوع یکباره و آثاری است که این آفت برجای گذاشته است چراکه بیماری سوسکهای چوبخوار نه چندان بلند مدت بلکه بسیار سریع و با وسعت و گستردگی عرصه های جنگلی را تحت تاثیر قرار داده است.

وی با بیان اینکه بخشی از این آفت مربوط به خشکسالی است، خاطرنشان کرد: به رغم برخی محدودیتها مقابله با آفت سوسکهای چوبخوار در دستور کار منابع طبیعی استان فارس قرار دارد و در این راستا کارهای تحقیقاتی و پژوهشی زیادی در حال انجام است.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی استان فارس تاکید کرد: برای مقابله با این بیماری باید هرچه زودتر تدابیری اتخاذ شود.