دولت نیازمند خدمات متکی است/ صالحی شخصیتی کم نظیر در دولت است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رحیمی که صبح امروز در مراسم تودیع وزیر سابق وزارت خارجه و سرپرست جدید وزارت خارجه سخن می گفت، تصریح کرد: رئیس جمهور قبل از سفر سنگال با منوچهر متکی در رابطه با پایان دوره خدمتی ایشان گفتگو کرده بود ولی آقای متکی به دلیل اینکه تا آخرین لحظه روحیه تلاش و خدمتگزاری را نزد خود حفظ کرده بود به این ماموریت رفته و کار خود را تا لحظه آخر به نحو احسن به پایان رساند.

وی تصمیم پایان دادن به ماموریت متکی را در جریان سفر به سنگال ندانست و گفت: پایان دادن به ماموریت شخصی در جریان یک سفر جنبه اخلاقی ندارد و در دولت نیز بنای ما بر چنین رویکردی نبوده و همه به دنبال مهر و محبت هستیم و جای آقای متکی نیز در دولت محفوظ است.

رحیمی همچنین گفت: گفتگویی نیز برای مسئولیت جدید در دولت میان رئیس جمهور و آقای متکی انجام شده و امیدواریم پس از زدوده شدن خستگی سفر از تن ایشان شاهد حضور دوباره وی در دولت باشیم.

معاون اول رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با تسلیت ایام سوگواری اباعبدالله الحسین (ع)، گفت: در این روزهایی که متعلق به امام زمان بود کربلایی دیگر در چابهار به دست یزیدیان زمان شکل گرفت و در آنجا هم از کودک شیرخواره تا پیرمرد عزادار را به شهادت رساندند.

وی همچنین با اشاره به سابقه فعالیت متکی در مناصب مختلف جمهوری اسلامی ایران، گفت: ایشان در هر مسندی از نمایندگی مجلس تا سفیری جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف و معاونت وزارت خارجه همواره عاشق نظام و دوستدار و معتقد به ولایت فقیه بوده و طی 5 سال گذشته در دوره وزارتش زحمات بسیاری را متحمل شده که طی مراسمی قطعا از زحمات ایشان تقدیر خواهد شد و من هم به نیابت از دولت و آقای احمدی نژاد از عمق وجود خود و با رفاقت 30 ساله ای که با آقای متکی دارم از ایشان تشکر می کنم.

رحیمی در ادامه سخنانش، علی اکبر صالحی سرپرست وزارت خارجه را نیز چهره ای شناخته شده و خدوم معرفی کرد و گفت: صالحی چه در زمان ریاست دانشگاه و چه در دوره نمایندگی ایران در آژانس و چه در مقطعی که ریاست سازمان انرژی اتمی را بر عهده داشتند خدمات و افتخارات بسیاری را از خود به جا گذاشته و به واقع هم اکنون نیز در دولت شخصیتی کم نظیر هستند.

وی ادامه داد: وزارت خارجه تا به امروز مدیران بسیاری دیده تا به دست آقای صالحی رسیده است و امروز که شرایط ویژه و خطیری به لحاظ بین المللی برای ایران بوجود آورده اند که با تحریم های یک طرفه متعدد وضعیت کشور نه تنها بدتر نشده بلکه بهتر از قبل از تحریم هاست مخصوصا با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها آغازی مبارک را در عرصه اقتصادی کشور شاهد خواهیم شد.

معاون اول رئیس جمهور با اعلام اینکه به زودی هدفمند کردن یارانه ها به اجرا گذاشته خواهد شد، گفت: در میان شدیدترین تحریم ها با رهنمودهای مقام معظم رهبری و هدایت های دکتر احمدی نژاد شاهد تبدیل همه تهدیدها به فرصت هستیم که به واقع یک انقلاب در معیشت مردم به شمار رفته و گامی اساسی در تحول اقتصاد کشور برداشته می شود.

وی ادامه داد: حال با این شرایط تحولی دیگر در وزارت خارجه شکل گرفته که برادری وظیفه خود را به برادری دیگر محول می کند تا وزارت خارجه با سبک و سیاق و روش گذشته به وسیله آقای صالحی تحول در کار بوجود آورد و تحولی که از سوی آقای متکی دنبال می شد به شکل دیگر توسط آقای صالحی به اجرا گذاشته شود.

رحیمی گفت: آقای صالحی دانشمندی توانمند است که در این عرصه بنا دارد پس از 30 سال خدمت تجربیات خود را مصروف اعتلای وزارت خارجه بنماید.

وی در پایان گفت: این وزارتخانه پیشانی منور ما در عرصه بین الملل بوده که با برخی ناملایماتی از سوی دشمنان برای لکه دار کردن پیشانی اش مواجه است ولی با درخشندگی بیش از پیش قطعا چنین لکه ای بر پیشانی وزارت خارجه نخواهد نشست و در این دوره جدید شاهد تحول و تغییرات در عرصه بین الملل خواهیم بود.

گفتنی است پیش از سخنان معاون اول رئیس جمهور امیرمنصور برقعی قائم مقام وزارت خارجه نیز این وزارتخانه را در مسیر یک تحول اساسی عنوان کرد و گفت: کارکنان خدمتگزار وزارت خارجه همواره با اعتقاد به حبل المتین جمهوری اسلامی پایبند به اصل اساسی ولایت فقیه بوده و همه آنچه که در توان داشته اند برای دفاع از جمهوری اسلامی به کار گرفته است.

منوچهر متکی وزیر برکنار شده وزارت خارجه که طبق اعلام قبلی قرار بود امروز در مراسم تودیعش شرکت کند در این مراسم حاضر نشد.