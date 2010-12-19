فعالیت 10 هزار پرستار قراردادی در بخش دولتی

محمد علی چراغی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در زمان حاضر حدود 48 هزار نفر پرستار و کادر پرستاری در مراکز بهداشتی و درمانی بخش دولتی مشغول به کار هستند که حدود 10 هزار نفر آنها قراردادی هستند.

وی گفت: اگر اولویت استخدام را به این 10 هزار نیروی قراردادی بدهیم در واقع 10 هزار مجوز استخدام را بدون اینکه نیروی جدیدی به کادر پرستاری در بخش دولتی اضافه شود هدر رفته است. بنابراین نیازمند دقت عمل بیشتری در زمینه جذب نیروهای پرستاری هستیم.

چراغی از ابلاغ مجوز استخدام 23 هزار پرستار از سوی ریاست جمهوری به وزیر بهداشت خبر داد و افزود: اقدامات اجرایی برای استخدام پرستاران آغاز شده تا به محض اختصاص بودجه این کار عملیاتی شود.

مشاور وزیر بهداشت با اشاره به وجود تعداد زیادی از پرستاران قراردادی که از سالهای پیش در وزارت بهداشت کار می کنند، گفت: این پرستاران به طور طبیعی احساس می کنند که باید حق تقدم استخدام با آنان باشد تا به این ترتیب امنیت شغلی آنان با تغییر موقعیت از حالت قراردادی به استخدام رسمی تثبیت و تقویت شود.

وی افزود: اما اگر اولویت استخدام با پرستاران قراردادی باشد در عمل استخدام از درون سیستم انجام می شود و در عمل تعداد پرستاران شاغل در بیمارستانهای دولتی و نسبت پرستار به تخت افزایش نمی یابد و به این ترتیب بخش عمده ای از مجوز جدید استخدام بدون کمک به ارتقای کیفی خدمات پرستاری هدر می رود.

چراغی ادامه داد: با این وجود پرستاران قراردادی نیز حقی برای خود قائل هستند بنابراین لازم است با یک بررسی دقیق کارشناسی و اجرایی، این مباحث به دقت بررسی شود و بتوانیم با جمع بندی تمامی موارد به یک آیین نامه اجرایی برای استخدام پرستاران دست یابیم و بعد از آن فراخوان استخدام پرستاران از سوی دانشگاههای علوم پزشکی کشور منتشر شود.