طراحی 1500 قطعه صنعت آلومینیوم در داخل کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، ‌مدیر عامل شرکت آلومینیوم المهدی با اعلام خبر فوق اظهار داشت: این تعداد قطعه تا کنون توسط برخی شرکتهای خارجی تولید می شد اما اخیرا مهندسان و طراحان داخل کشورمان توانستند انحصار موجود را از بین ببرند.

مهدی ثقفی با بیان اینکه قطعات مذکور در دو بخش احیا و آند سازی طراحی شده اند اظهار داشت: در حال حاضر سازندگان این قطعات در سراسر کشور شناسایی و مراحل ساخت آن ها آغاز شده که به تدریج وارد خطوط تولید صنعت آلومینیوم می شوند.

وی یادآور شد که این برنامه در راستای سیاست کاهش وابستگی به خارج کشور است که توسط وزارت صنایع و معادن تعریف شده است.

ثقفی تاکید کرد: بررسی های ما نشان داده تولید قطعات صنعت آلومینیوم به طور متوسط 30درصد ارزان تر از نمونه های خارجی تمام می شود.

مدیر عامل آلومینیوم المهدی اجرای چنین برنامه هایی را سبب رونق ساخت تجهیزات صنعتی دانست و اظهار داشت که با این اقدام میزان وابستگی صنعت آلومینیوم به حداقل می رسد.

وی تصریح کرد: هم اینک نیز 1000 قطعه دیگر در این بخش شناسایی شده که تا انتهای سال آینده تمامی آنها در کشورمان ساخته خواهند شد.