هدف حادثه تروریستی چابهار اختلاف بین شیعه و سنی است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جواد قناعت صبح شنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: خبر تاسف برانگیز شهادت جمعی از هموطنمان عزیزمان در مراسم سوگواری سید وسالار شهیدان حضرت ابا عبدا... الحسین (ع) در چابهار قلوب همه دلدادگان حسینی و آزادگان جهان را جریحه دار کرد.

وی اظهار داشت: این اقدام شرم آور که با هدف اختلاف در بین صفوف مستحکم شیعه واهل سنت طرح ریزی واجرا شد و با حمایت های استکبار جهانی به وقوع پیوست، در نگاه مردم ایران بویژه مردم ولایتمدار استان گلستان به شدت محکوم است.

استاندار گلستان بیان داشت: اینجانب نیز ضمن عرض تسلیت به خانواده های داغدار آن عزیزان شهید و امت شهید پرور استان "اعم از شیعه و سنی " این اقدام مذبوحانه عوامل مزدور استکبارجهانی و رژیم غاصب صهیونیست را در به شهادت رساندن عزاداران بی گناه حسینی محکوم می نمایم.

وی تاکید کرد: دشمنان اسلام و مسلمان بدانند که با اینگونه ترورهای مذبوحانه که نشان از ضعف وناتوانی آنان در جلوگیری از تقویت وحدت، انسجام واتحادشیعه و سنی دارد، راه به جایی نخواهند برد.

در بخشی از بیانیه استاندار گلستان آمده است: از درگاه خداوند متعال برای این شهیدان که به عشق اباعبدالله الحسین (ع) به عزاداری پرداخته اند ودر روز تاسوعای حسینی خون پاکشان بر زمین جاری شد، پاداش اخروی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می کنم.



وی افزود: امیدوارم که این خونهای به ناحق ریخته روزی دامن جنایتکاران را گرفته و آنها را به عزای اعمال منفورشان برساند.