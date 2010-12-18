ظرفیت پذیرش دستیار فوق تخصصی در سال 89 اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون کتبی بیست وهشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی روز پنجشنبه 14 بهمن ماه سال 89 در محل دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی برگزار می شود. آزمون شفاهی نیز در روزهای 15 و 16 بهمن ماه بر اساس جدول زمانبندی اعلام شده، برگزار می شود.

بر اساس تصمیم شورای آموزش پزشکی و تخصصی و به منظور تکمیل کادر هیئت علمی فوق تخصصی دانشگاههای علوم پزشکی کشور 50 درصد از ظرفیت هر رشته - محل به اعضای هیئت علمی رسمی و پیمانی دانشگاههای علوم پزشکی کشور اختصاص خواهد داشت و اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشمول این تسهیلات نمی شوند.

دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی ظرفیت پذیرش در این آزمون را در 25 رشته فوق تخصصی پزشکی بالینی 314 نفر اعلام کرده است که این تعداد در دانشگاههای علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، شیراز، اصفهان، مشهد، تبریز، اهواز، کرمانشاه، بابل، کرمان، بقیة الله، گیلان و مازندران پذیرفته می شوند.

بالاترین ظرفیت پذیرش با 139 نفر به دانشگاه علوم پزشکی تهران اختصاص دارد که البته با توجه به ادغام دانشگاه علوم پزشکی ایران با این دانشگاه در جدول ظرفیت با عنوان تهران 2 از آن نام برده شده است. کمترین میزان ظرفیت پذیرش نیز به دانشگاههای علوم پزشکی بابل، کرمانشاه، گیلان و مازندران با 2 نفر ظرفیت تعلق دارد.

داوطلبان در گروه رشته های وابسته به داخلی می توانند در رشته های غدد درون ریز و متابولیسم، روماتولوژی، گوارش و کبد بالغین، ریه، نفرلوژی، خون و سرطان بالغین، بیماریهای قلب و عروق و آلرژی و ایمنولوژی بالینی در آزمون شرکت کنند.

رشته های وابسته به کودکان در این دوره از آزمون رشته های قلب کودکان، طب نوزادی و پیرامون تولد، خون و سرطان کودکان، کلیه کودکان، ایمنولوژی و آلرژی کودکان، گوارش کودکان، عفونی کودکان، غدد درون ریز و متابولیسم کودکان، مغز و اعصاب کودکان، روماتولوژی کودکان و ریه کودکان است.

در رشته های وابسته به روانپزشکی رشته روانپزشکی کودک و نوجوان برای شرکت داوطلبان وجود دارد. همچنین در رشته های وابسته به جراحی نیز رشته های جراحی پلاستیک ترمیمی و سوختگی، جراحی توراکس، جراحی کودکان، جراحی قلب و عروق و جراحی عروق برای شرکت داوطلبان تعیین شده است.

ظرفیت رشته های گوارش و کبد بالغین با 36 نفر پذیرش بالاترین میزان پذیرش را دارد و در این میان رشته روماتولوژی کودکان کمترین میزان پذیرش را با 3 نفر ظرفیت دارند.

بر اساس اعلام دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی ظرفیت های اعلام شده نهایی نبوده و در صورت تصویب شورای گسترش امکان افزایش و یا تغییر در آن وجود دارد.