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۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۰:۰۲

شینهوا خبر داد :

مشارکت با ناتو از اولویت های روسیه در سال 2011 است

مشارکت با ناتو از اولویت های روسیه در سال 2011 است

پس از توافق روسیه با سازمان آتلانتیک شمالی برای افزایش همکاری ها، مسکو با تشریح برنامه های خود برای سال آتی میلادی از شرکت در رزمایش های ناتو در دریای سیاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، در راستای این تصمیم نیروی دریای روسیه در تعدادی از رزمایش های ناتو در دریای سیاه که سال آینده میلادی برگزار می شود شرکت می کند.

"ولادیمیر کورولیف" معاون فرمانده نیروی دریایی روسیه با تائید این مطلب گفت : سال آینده ناتو رزمایشی را در دریای سیاه برگزار می کند که شامل پنج مرحله است و نیروی دریایی روسیه نیز در این رزمایش شرکت می کند.

کورولیف در ادامه گفت: روسیه همچنین در سال آینده در فعالیت های گره "بلک سی فور" ( Blackseafor ) که گروهی متشکل از شش کشور اوکراین، رومانی، بلغارستان، ترکیه، گرجستان و روسیه است نیز شرکت می کند.  

علاوه بر این برنامه، روسیه حضور نیروهای ویژه خود در طرح "ویودا" که یک طرح محرمانه در ناتو بوده و مربوط به موشک های بالستیک است را تا 15 سال دیگر تمدید می کند و این به آن معناست که تمدید حضور نیروها، فعال نگه داشتن موشک های بالستیک را تا سال 2026 تضمین می کند. روسیه 75 فروند موشک بالستیک در این طرح دارد.

کد مطلب 1211736

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