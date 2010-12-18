مشارکت با ناتو از اولویت های روسیه در سال 2011 است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، در راستای این تصمیم نیروی دریای روسیه در تعدادی از رزمایش های ناتو در دریای سیاه که سال آینده میلادی برگزار می شود شرکت می کند.

"ولادیمیر کورولیف" معاون فرمانده نیروی دریایی روسیه با تائید این مطلب گفت : سال آینده ناتو رزمایشی را در دریای سیاه برگزار می کند که شامل پنج مرحله است و نیروی دریایی روسیه نیز در این رزمایش شرکت می کند.

کورولیف در ادامه گفت: روسیه همچنین در سال آینده در فعالیت های گره "بلک سی فور" ( Blackseafor ) که گروهی متشکل از شش کشور اوکراین، رومانی، بلغارستان، ترکیه، گرجستان و روسیه است نیز شرکت می کند.

علاوه بر این برنامه، روسیه حضور نیروهای ویژه خود در طرح "ویودا" که یک طرح محرمانه در ناتو بوده و مربوط به موشک های بالستیک است را تا 15 سال دیگر تمدید می کند و این به آن معناست که تمدید حضور نیروها، فعال نگه داشتن موشک های بالستیک را تا سال 2026 تضمین می کند. روسیه 75 فروند موشک بالستیک در این طرح دارد.