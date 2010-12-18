۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۹:۳۲

شورای اقتصاد تصویب کرد:

12 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری برای ساخت 9 مسیر ریلی جدید

شورای اقتصاد با هدف تقویت زیرساخت های ریلی در کشور و به منظور توسعه حمل و نقل ریلی، با سرمایه‌گذاری 120 هزار میلیارد ریالی برای احداث 9 مسیر ریلی در سطح کشور موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای اقتصاد در جلسه مورخ 15/8/1389 کمیسیون اقتصاد بنا به پیشنهاد وزارت راه و ترابری و به استناد جزء (1) بند "ج" ماده(13) قانون برنامه چهارم توسعه با اختصاص بالغ بر 120 هزار میلیارد ریال تسهیلات مالی خارجی برای طرح احداث مسیرهای ریلی قزوین-رشت-انزلی، شیراز-بوشهر-عسلویه، قزوین-قم، میانه-اردبیل، مراغه-ارومیه، یزد-شیراز، گل‌گهر-شیراز، گرگان-بجنورد-مشهد و میانه-بستان‌آباد-تبریز تبریز موافقت کرد.

بر اساس این مصوبه، از محل تسهیلات موضوع جزء "الف" بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 (تسهیلات مالی خارجی) 4/17 هزار میلیارد ریال تسهیلات برای طرح احداث راه‌آهن قزوین-رشت-انزلی، 5/29 هزار میلیارد ریال برای راه‌آهن شیراز-بوشهر-عسلویه، 2/5 هزار میلیارد ریال برای راه‌آهن قزوین-قم، حدود 8/6 هزار میلیارد ریال برای راه‌آهن میانه-اردبیل،  7/3 هزار میلیارد ریال برای راه‌آهن مراغه-ارومیه، 5/7 هزار میلیارد ریال برای راه‌آهن یزد-شیراز، 7/16 هزار میلیارد ریال برای راه‌آهن گل‌گهر-شیراز، 8/25 هزار میلیارد ریال برای راه‌آهن گرگان-بجنورد-مشهد و 4/7 هزار میلیارد ریال برای طرح احداث راه‌آهن میانه-بستان‌آباد-تبریز اختصاص خواهد یافت.

اجرای این طرح‌ها منوط به اخذ تاییدیه توجیهی فنی، اقتصادی و مالی آنها از معاونت برنامه ریزی  و نظارت راهبردی رئیس جمهور و تاییدیه سازمان حفاظت محیط زیست است.

همچنین رعایت مفاد قانون "حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات – مصوب 1375-" در اجرای طرح‌های فوق الزامی است.

وزارت راه و ترابری نیز موظف است گزارش پیشرفت کار را در مقاطع شش ماهه به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارائه کند.

براساس گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، این مصوبه درتاریخ 20 آذر 1389 از سوی محمد رضا رحیمی ،‌معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده است.

