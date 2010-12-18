به گزارش خبرنگار مهر، برگزاری هفته نخست بیست و سومین دوره رقابت‌های لیگ برتر هندبال باشگاه‌های کشور در بخش مردان با درخواست تیم فولاد مبارکه سپاهان اصفهان و به دلیل برپایی تمرینات این تیم با تاخیر یک هفته‌ای از سوم دی ماه به نهم دی ماه تغییر کرد. باشگاه فولاد به دلیل حضور بازیکنان ملی پوش خود در بازیهای آسیایی از فدراسیون هندبال درخواست دو هفته تاخیر در برگزاری لیگ را کرده بود اما سازمان لیگ تنها با یک هفته آن موافقت کرد.

بدین ترتیب این رقابت‌ها با حضور 12 تیم از نهم دی ماه آغاز می‌شود که تیم‌های سنگ آهن بافق یزد، فولاد مبارکه سپاهان اصفهان، ذوب آهن اصفهان، پرسپولیس سبزوار، صنعت مس کرمان، هیئت کرمان(شهرداری زرند کرمان)، هپکو اراک، شهرداری شهر کرد، پارسیان البرز، دانشگاه صنعتی ارومیه و فولاد نوین با یکدیگر به رقابت می پردازند.

از این بین تیم‌های شهرداری شهرکرد، دانشگاه صنعتی ارومیه، پارسان البرز برای اولین بار مجوز حضور در رقابت‌های لیگ برتر را بدست آورده‌اند. کمیته مسابقات فدراسیون هندبال برنامه هفته اول این رقابت‌ها را بدین ترتیب اعلام کرده است(تیم‌های اول میزبان هستند):

سنگ آهن بافق یزد - شهرداری شهرکرد

دانشگاه صنعتی ارومیه - پرسپولیس سبزوار

پتروشیمی کازرون - فولاد نوین

صنعت مس کرمان - ذوب آهن اصفهان

شهرداری زرند کرمان- پارسیان البرز

فولاد مبارکه سپاهان اصفهان - هپکو اراک

هفته دوم و سوم این رقابت‌‍ها 17 و 24 دی ماه برگزار خواهد شد.