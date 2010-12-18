مقررات بخش کلک فیروزه ای جشنواره بین المللی فیلم کیش منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره با موضوعاتی چون: مناطق آزاد (کیش، قشم، چابهار، بندرخرمشهر، بندر انزلی و ارس) در زمینه های "آداب و رسوم و آیین ها"، "جذابیت های توریستی"،" موقعیت های فرهنگی، اقتصادی و تجاری از کاسپین تا خلیج فارس"، " فرهنگ، آداب، رسوم و آیین های مناطق و شهرهای ساحلی ایران " در ساختار جشنواره پیش بینی شده است.

بخش های مختلف مسابقه فیلمنامه نویسی عبارتند از:خلاصه فیلمنامه سینمایی (حداقل 5 و حاکثر 15 صفحه)، فیلمنامه کوتاه داستانی (فیلمنامه کامل ، حداکثر 20 صفحه) وطرح مستند: طرحی تحقیقی پژوهشی با ساختاری مناسب برای تولید فیلم مستند( حداقل 10 صفحه و حداکثر 30 صفحه)

علاقمندان می توانند آثارشان را تا تاریخ 16 بهمن سال جاری به دبیر خانه جشنواره ارائه کنند. این رویداد بین المللی از چهارم تا هشتم اردیبهشت ماه سال آینده در جزیره زیبای کیش برگزار می شود.

