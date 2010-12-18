به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، استاد علی اکبر کفعمی، با تاسیس مکتب القرآن الحسینی در سال 1342 هجری شمسی، آموزش قرآن را بهصورت رسمی به مهمترین هدف خود در زندگی تبدیل کرد و در این سالها، استادان بزرگی را بهجامعه معرفی کرده است و بهجرات میتوان ادعا کرد که او بیش از نیم قرن، محور فعالیتهای قرآنی در زنجان بوده است.
قاریانی که محضر این استاد بزرگ را درک کردهاند در رشتههای مختلفی چون قرائت، تفسیر، تجوید و حفظ قرآن کریم، به استادانی شاخص تبدیل شدهاند که راه و مرام استاد خویش را ادامه میدهند.
این استاد برجسته قرآنی متولد 1303 در زنجان بود. او پدرش را که از روحانیون سرشناس زنجان بود، در سنین طفولیت از دست داد و مجبور شد، همزمان با کار، درس خوانده و دیپلمش را از مدرسه شبانه بگیرد. در سال 1325 برای کار در دخانیات به تهران رفت و در مدت حضور در تهران، تجوید و اختلاف قرائت را نزد استاد مفید اصفهانی آموخت و آیتالله دیزجی زنجانی تفسیر را فراگرفت و در جلسات و هیئتهای متعددی همچون زینبیه و زنجانیهای مقیم مرکز، عهدهدار آموزش و اداره جلسات قرائت قرآن کریم شد.
این استاد برجسته قرآنی متولد 1303 در زنجان بود. او پدرش را که از روحانیون سرشناس زنجان بود، در سنین طفولیت از دست داد و مجبور شد، همزمان با کار، درس خوانده و دیپلمش را از مدرسه شبانه بگیرد. در سال 1325 برای کار در دخانیات به تهران رفت و در مدت حضور در تهران، تجوید و اختلاف قرائت را نزد استاد مفید اصفهانی آموخت و آیتالله دیزجی زنجانی تفسیر را فراگرفت و در جلسات و هیئتهای متعددی همچون زینبیه و زنجانیهای مقیم مرکز، عهدهدار آموزش و اداره جلسات قرائت قرآن کریم شد.
استاد کفعمی پس از بازگشت به زنجان، کارمند رسمی راهآهن شد و همزمان جلسات آموزش قرائت و تجوید قرآن کریم را در زنجان ادامه داد که این فعالیتها در سال 1348 منجر به تاسیس «مکتب القرآن الحسینی» در این شهر گردید.
با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، فعالیتهای قرآنی این استاد برجسته، رونق بیشتری گرفت و همزمان با بازنشستگی استاد در سال 62، مکتبالقرآن را بهتکیه اسدالله بیگ ( واقع در خیابان سعدی زنجان) منتقل شد و مردم از طبقه و صنفی، کودکانشان را نزد استاد کفعمی میفرستادند، تا قرآن بیاموزند.
امروز به جرات میتوان گفت، قاری قرآنی در زنجان پیدا نمیشود که با واسطه یا بدون واسطه، شاگرد این استاد و خادم برجسته قرآن کریم نشده باشد.
نظر شما