به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم "عروسک" با حضور کلیه عوامل سازنده برای اصحاب رسانه و برخی از اهالی سینما نمایش داده میشود. این فیلم از اول دیماه در گروه سینمایی آفریقا پس از فیلم "خاطره" اکران عمومی میشود.
"عروسک" روایتگر زنی است که به دنبال کار می گردد و برای مصاحبه با شرکت های کار فرما به هر جایی سر می زند. در نهایت او به شرکتی می رود که فضایی شبیه فضای آلیس در سرزمین عجایب را دارد و با استخدام در آنجا حوادثی برایش اتفاق میافتد که دست کمی از سر گذشت آلیس ندارد. او در این شرکت صاحب شغل و جایگاهی غیر قابل تصور میشود و سرنوشتی شگفت انگیز برایش رقم میخورد.
حسام نواب صفوی، لیلا اوتادی، بهاره رهنما، بهنوش بختیاری، علیرضا خمسه، ثریا قاسمی، سیروس ابراهیم زاده، جمشید شاهمحمدی و الهه حصاری در این فیلم بازی کردند.
عوامل تولید این فیلم عبارتند از تهیهکننده و کارگردان: ابراهیم وحیدزاده، فیلمنامه: سیروس تسلیمی، مدیر فیلمبرداری: داریوش عیاری، صدابردار: محمود سماکباشی، طراح صحنه و لباس: آیدین ظریف، طراح چهره پردازی: مهری شیرازی، دستیار اول و برنامهریز: افشین رضایی، عکاس:علی نیکرفتار و تدوین: بهرام دهقانی.
نظر شما