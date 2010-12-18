20 مصوبه فرهنگی در شورای شهر گرگان تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، قاسم حاج محمدی صبح شنبه در نطق پیش از دستور شورای شهر افزود: انتقال موفقت بازار هفتگی چهارشنبه بازار به روز جمعه برای ساماندهی وضعیت ترافیکی بلوار الغدیر، انتشار ویژه نامه غدیر در شمار 23 نشریه شهروند برای نخستین بار، تصویب چاپ صحیفه غدیر و چاپ 20 هزار نسخه از خطبه غدیر با همکاری بنیاد بین المللی غدیر به مناسبت عید ولایت و تصویب مساعدت در برگزاری نمایشگاه سراسری و بزرگ کتاب به میزبانی گرگان با حضور ناشران برجسته از جمله این طرحهاست.

وی اظهار داشت: تصویب طرح راهبردها و سیاستهای ساماندهی سیما و منظر شهری برای ساماندهی وضعیت زیباسازی و ارتقاء کیفیت سیما و منظر شهری و اثرات آن در حوزه های عمرانی، فرهنگی، اجتماعی، رفاهی و اقتصاد شهری و ضرورت مشارکت شهروندان و مجموعه مدیریت شهری، طرح الزام شهرداری به تأمین و تخصیص بودجه و اعتبارات لازم جهت امور فرهنگی، اجتماعی مشتمل بر ماده واحده از دیگر موارد است.



حاج محمدی به طرح هایی که در دستور کارآینده کمیسیون قرار گرفته است نیز اشاره کرد و گفت: طرح سند راهبردی " تغییر رویکرد و ساختار شهرداری از سازمانی خدماتی و کالبد محور به نهادی خدماتی و اجتماع و حور " از جمله این طرحهاست.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و زیست شهری شورای اسلامی شهرگرگان بیان داشت: طرح استفاده از ظرفیت ها و امکانات شهرداری ها در ارتقاء فرهنگ آپارتمان نشینی، طرح الزام شهرداری به گسترش حمایت فعالیت ها و برنامه های قرآنی از دیگر طرحهای در دستورکار است.

وی پیشنهاد دارد: به منظور پاسخ گویی به پرسش خبرنگاران رسانه ها نسبت به برگزاری نشست خبری اقدام کند.



حاج محمدی افزود: همچنین فعالیت های شورای شهر گرگان را مانند سال گذشته از طریق رسانه های کشوری به اطلاع شهروندان برساند.



به گفته وی، در این زمینه لازم است با تامین هزینه، نمایندگان رسانه ها کشوری را برای پوشش مناسب عملکرد شورای شهر گرگان به این شهر دعوت کنیم تا بتوانیم گرگان را بهتر و مناسب تر به مسئولان و شهروندان آشنا سازیم.