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۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۹:۴۷

تماس تلفنی وزیر امور خارجه آلمان با دکتر صالحی

تماس تلفنی وزیر امور خارجه آلمان با دکتر صالحی

وزیر امور خارجه آلمان گوئیدو وستروله طی تماس تلفنی با دکتر علی اکبر صالحی انتصاب وی را به سمت سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد که همکاریهای فیمابین موجود تهران- برلین گسترش یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر وی همچنین ضمن محکوم کردن حادثه تروریستی چابهار نسبت به تلفات جانی ناشی از این اقدام تروریستی ابراز تاسف نمود.

وزیر امور خارجه آلمان همچنین موضوع دو آلمانی دستگیر شده در ایران را مطرح نمود و خواستار تسهیلاتی با مساعدتهای طرف ایرانی شد. وی همچنین ابراز علاقه نمود پیرامون راههای گسترش همه جانبه مناسبات و همکاریهای ایران و آلمان میان دو طرف ملاقات دوجانبه صورت پذیرد.

دکتر صالحی نیز در این مکالمه تلفنی متقابلا ضمن تشکر از تبریک و تماس تلفنی وزیر امور خارجه آلمان، قول داد به موضوع دو آلمانی با لحاظ داشتن کلیه ابعاد و جوانب امر رسیدگی کرد.

کد مطلب 1211750

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