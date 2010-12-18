1300 میلیارد ریال به بخش کشاورزی فارس تزریق شد

داود محمدجانی در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز با بیان اینکه این اعتبار باید در چند حوزه هزینه شود، افزود: مسئولین جهاد کشاورزی استان فارس باید با سرمایه گذاری این اعتبار در بخشهای مختلف اقدامات مناسبی برای بخش کشاورزی انجام دهند.

وی با تاکید بر اینکه مسئولین استانی باید با جهاد کشاورزی شهرستانها برای جذب بودجه جلساتی برگزار کنند، اظهار داشت: در صورت تحقق این موضوع و اطلاع رسانی دقیق به مردم و همچنین پیگیری دقیق تر می توان این بودجه را در شهرستانها جذب کرد.

نماینده مردم بوانات و آباده در مجلس شورای اسلامی افزود: در این راستا باید مبالغی برای آبیاری تحت فشار در نظر گرفته شود البته این مبالغ باید به صورت کمک بلاعوض در اختیار کشاورزان قرار گیرد.

وی تصریح کرد: همچنین برای لوله گذاری و انتقال آب به وسیله لوله نیز بودجه ای اختصاص یافته که هر شهرستان به هر اندازه که نیاز باشد می تواند اعتبار جذب کند که این امر نیز به میزان استقبال شهرستانها بستگی دارد.

به گفته محمدجانی این بودجه باید برای کارهای زیربنایی و توسعه بخش کشاورزی هزینه شود.

چندی پیش در جریان دیدار وزیر کشاورزی با استاندار فارس، برخی از مسئولان و همچنین نمایندگان مردم شهرستانهای استان در مجلس، مقرر شد که حدود سه هزار میلیارد ریال به جبران خسارات ناشی از خشکسالی در استان تخصیص یابد.

فارس ازجمله استانهایی محسوب می شود که با بیشترین خسارات ناشی از خشکسالی طی این چند سال مواجه شده است.