دستفروشی و سد معبر معضل اصلی شهر سنندج است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، مهدی حسام شریعتی جمعه شب در نشست استاندار کردستان با روسای اتحادیه های صنفی سنندج، اظهار داشت: سد معبر و پدیده مخرب دست فروشی از جمله معضلات اصلی شهر سنندج به شمار می روند که این مشکل افزایش ترافیک در هسته مرکزی این شهر را نیز به دنبال داشته است.

وی عنوان کرد: به دلیل نبود نظارت های لازم از سوی دستگاه های متولی و اعمال نکردن قانون توسط شهرداری در سال های گذشته، پدیده سد معبر و دست فروشان دوره گرد در شهر سنندج وارد روند افزایشی شده و امروز به وضعیت نگران کننده ای رسیده است و باید هر چه سریعتر برای ساماندهی آن برنامه ریزی کرد.

شهردار سنندج با اشاره به لزوم همکاری سایر دستگاه های دولتی به ویژه سازمان بازرگانی و مجامع امور صنفی برای ساماندهی و مقابله با پدیده های سد معبر و دست فروشی، بیان داشت: شهرداری سنندج تلاش خواهد کرد که با تدوین طرحی جامع زمینه های ساماندهی افراد دست فروش را فراهم کند.

حسام شریعتی گفت: در همین راستا قرار است با همکاری شورای اسلامی شهر سنندج، چندین مکان در سطح شهر شناسایی و در اختیار افراد دست فروش قرار گیرد تا به صورت چرخشی و هر روز در یک منطقه خاص اقدام فروش کالاها و محصولات نمایند که این طرح نه تنها ساماندهی وضعیت کنونی هسته مرکزی شهر را به دنبال خواهد داشت بلکه زمینه های امرار و معاش برای قشری از جامعه را فراهم می کند.

وی با اشاره به لزوم همکاری و تعامل بیشتر شهرداری با اتحادیه های امور صنفی در سنندج خاطرنشان کرد: ما در سیاست ها و برنامه های کاری خود در حوزه اصناف تجدید نظر خواهیم کرد و تلاش می شود که با به کارگیری ساز و کارهای مناسب مشکلات واحدهای صنفی با شهرداری در کوتاهترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.

در ادامه این نشست که با حضور نماینده مردم شهرستان های سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان بازرگانی کردستان، مدیر کل امور مالیاتی استان برگزار شد، روسای اتحادیه های امور صنفی شهرستان سنندج به بیان دیدگاه ها و مشکلات خود در حوزه های مختلف پرداختند.