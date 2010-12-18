تماس تلفنی دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی با دکتر صالحی

به گزارش خبرگزاری مهر، اکمل الدین احسان اوغلو ضمن ابراز امیدواری از اینکه همکاریهای جمهوری اسلامی ایران با سازمان کنفرانس اسلامی همچون گذشته ادامه بیابد آمادگی سازمان کنفرانس اسلامی را برای همکاری با جمهوری اسلامی ایران در کلیه زمینه ها اعلام کرد.

دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی ضمن تقدیم سلام های گرم خود به دکتر احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران برای دکتر صالحی در سمت جدید آرزوی موفقیت نمود.

دکتر صالحی نیز ضمن تشکر از تماس تلفنی وی اظهار امیدواری نمود که همکاریهای میان سازمان کنفرانس اسلامی و جمهوری اسلامی ایران در جهت منافع جهان اسلام بیش از پیش ارتقا یابد.