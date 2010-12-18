کپسول سایوز به ایستگاه فضایی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، کسپول فضاپیمای روسی سایوز در ماموریت MagIsstra همراه با دیمیتری کوندراتیف روسی (فرمانده)، پائولو نسپولی ایتالیایی و کاترین کدی کولمن آمریکایی (مهندس پرواز) به ایستگاه فضایی بین المللی رسید.

دو وسیله حمل کننده کپسول سایوز در غرب آفریقا فرود آمدند و کسپول نیز با سرعت حدود 30 هزار کیلومتر بر ساعت در مقابل 28 هزار کیلومتر بر ساعت سرعت حرکت ایستگاه فضایی بین المللی به این ایستگاه رسید و با موفقیت توانست به آن متصل شود.

براساس گزارش آسوشیتدپرس، رئیس آژانس فضایی روسیه در خصوص ماموریت سایوز اظهار داشت: "هم ماموریت پرتاب و هم عملیات اتصال با موفقیت و بدون هیچ مشکلی انجام شد."

سایوز روز چهارشنبه از پایگاه روسی بایکونور در قزاقستان پرتاب شد و روز جمعه به ایستگاه رسید این سه فضانورد به مدت 5 ماه در ایستگاه حضور خواهند داشت.