ایران با کسب 2 مدال طلا، 3 نقره و 2 برنز قهرمان جهان شد

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات روز پنجشنبه در دهلی نو آغاز شده بود که در نهایت شب گذشته با قهرمانی تیم ایران که موفق به کسب دو مدال طلا ، سه نقره و دو برنز شده بود به پایان رسید. تیم های ازبکستان و هندوستان نیز عناوین بعدی را کسب کردند.

جمعه در دومین روز این مسابقات، سعید رضائیان در وزن 60- کیلوگرم در دور اول حریفی از ازبکستان را شکست داد و در دور دوم مقابل حریف آفریقای جنوبی به پیروزی دست یافت، وی در مرحله نیمه نهایی مقابل نماینده میزبان باخت و برنز گرفت.

در وزن 66- کیلوگرم عباس یزدانی بعد از برتری مقابل حریفی از نیوزلند، دور دوم مقابل ورزشکار ژاپنی به برتری رسید، در مرحله نیمه نهایی هم حریفی از ترکیه را شکست داد و در دیدار فینال به ازبکستان باخت و نقره گرفت.

در وزن 100- کیلوگرم نیز جواد محجوب با پشت سر گذاشتن حریفانی از هند، نیوزلند و یونان به فینال مسابقات راه یافت تا در نهایت با شکست از کوراش‌کار ازبکستانی مدال نقره را کسب کند. در همین وزن سعید قاسمی دیگر کوراش‌کار تیم ملی با گذر از حریفانی از هند و افغانستان در دور سوم نتیجه را به حریف ازبکستانی واگذار کرد تا دومین مدال برنز را کسب کند.

ابراهیم قجر نماینده ایران در وزن 100+کیلوگرم بعد از استراحت در دور نخست، سپس حریفی از ازبکستان را شکست داد و در نهایت با برتری مقابل حریفی از مغولستان راهی دیدار نهایی شد. وی برای کسب مدال طلا به مصاف نماینده ژاپن رفت و با قبول شکست مقابل این حریف خود به نشان نقره دست یافت.

در روز اول این مسابقات مجتبی نیک بین و احمد جفاکش نیز دو مدال طلا برای تیم ایران کسب کرده بودند.