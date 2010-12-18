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۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۹:۵۴

مرحله جدید فروش بلیت قطار از فردا آغاز می‌شود

فروش بلیت قطارهای مسافری حد فاصل تاریخ‌های 11 دی تا 25 بهمن ماه از فردا یکشنبه از طریق سیستم جدید به طور همزمان در مراکز فروش و اینترنت آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت قطارهای مسافری رجاء اعلام کرد: در تاریخ مذکور بلیت قطار محورهای آذربایجان، شمالغرب، شمال، جنوب، جنوبشرق و قطارهای کمربندی محورهای یاد شده آغاز می‌شود.

بلیت قطارهای محور مشهد شامل قطارهای از تهران به سمنان، شاهرود، نیشابور، مشهد، خواف، طبس و بالعکس همچنین قطارهای از سمنان، شاهرود، آزادور، خواف، طبس و سرخس به مشهد مقدس و بالعکس نیز از طریق سیستم جدید رأس ساعت 9:30 روز دوشنبه 29 آذرماه، به طور همزمان در مراکز فروش و سایت اینترنتی این شرکت انجام می‌شود.

متقاضیان خرید بلیت قطار از طریق اینترنت در سیستم جدید شرکت رجاء، باید از قبل در سایت جدید به نشانی ( http://ticket2.raja.ir ) ثبت‌نام کرده و کد کاربری جدید دریافت کرده باشند.

بلیت قطارهای بین‌المللی برای فاصله زمانی 11 دی لغایت 25 بهمن ماه سال جاری نیز ساعت 9:30 روز سه‌شنبه30 آذر ماه، در دفاتر فروش بلیت قطار سراسر کشور آغاز خواهد شد.

کد مطلب 1211763

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