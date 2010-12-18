به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت قطارهای مسافری رجاء اعلام کرد: در تاریخ مذکور بلیت قطار محورهای آذربایجان، شمالغرب، شمال، جنوب، جنوبشرق و قطارهای کمربندی محورهای یاد شده آغاز میشود.
بلیت قطارهای محور مشهد شامل قطارهای از تهران به سمنان، شاهرود، نیشابور، مشهد، خواف، طبس و بالعکس همچنین قطارهای از سمنان، شاهرود، آزادور، خواف، طبس و سرخس به مشهد مقدس و بالعکس نیز از طریق سیستم جدید رأس ساعت 9:30 روز دوشنبه 29 آذرماه، به طور همزمان در مراکز فروش و سایت اینترنتی این شرکت انجام میشود.
متقاضیان خرید بلیت قطار از طریق اینترنت در سیستم جدید شرکت رجاء، باید از قبل در سایت جدید به نشانی ( http://ticket2.raja.ir ) ثبتنام کرده و کد کاربری جدید دریافت کرده باشند.
بلیت قطارهای بینالمللی برای فاصله زمانی 11 دی لغایت 25 بهمن ماه سال جاری نیز ساعت 9:30 روز سهشنبه30 آذر ماه، در دفاتر فروش بلیت قطار سراسر کشور آغاز خواهد شد.
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