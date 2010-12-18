حجاب با زور گسترش نمی یابد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، آیت الله سید کاظم نورمفیدی صبح شنبه در نشست با دانش آموزان دبیرستان دخترانه واثقی گرگان، با بیان اینکه راه های دیگری هم برای گسترش حجاب وجود دارد، افزود: باید فعالیت های فرهنگی و اجتماعی انجام شود تا حجاب خود به خود درست شود و موانع و مشکلات به دست مسئولان همان بخش حل شود.

وی با بیان اینکه در آینده بی سوادها یا کم سواد ها جایی ندارند، گفت: اگر می خواهید در آینده جایی داشته باشید باید درس بخوانید، اگر خوب درس بخوانید همین الان هم به شما احتیاج دارند.

نماینده ولی فقیه در گلستان افزود: دنیای امروز دنیای دفتر و قلم نیست، دنیای دیجیتال است و ما هم داریم به آن سمت می رویم.

آیت الله نورمفیدی خطاب به دانش آموزان تاکید کرد: جوانی ها را بگذارید برای بعد و درس بخوانید، همه به دنبال ممتازها هستند، کشور ما درهای پیشرفت را باز کرده است که دنیا ما را اذیت می کند و می گوید ایران نباید به فناوری و تکنولوژی و انرژی هسته ای دست پیدا کند، ایران کشور مستقلی است که زیر بار هیچ قدرتی نمی رود.

نماینده ولی فقیه در گلستان با بیان اینکه نباید هر حرف شنیده شده از طرف کسی را قبول کرد، گفت: گاهی اوقات حرفهایی شنیده می شود که صحت ندارد و این حرف ها را نباید به پای دین و خدا و پیغمبر گذاشت بلکه باید سخنان افراد عالم و آگاه را قبول کرد.



وی افزود: اینکه انسان از این لباس بیرون بیاید و لباس احرام بپوشد یعنی از روزمرگی ها بیرون بیاییم و در فضای بیرنگی و بی تعلقی باشیم، معنای لباس احرام این است که از وابستگی ها رها شویم.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری در ادامه به جعفر طیار پسر عموی پیامبر اسلام اشاره کرد و گفت: جعفر طیار در جنگ موته شرکت کرد و شهید شد. ایشان از کسانی بود که در هجرت اول به حبشه رفت و سخنران قوی دستی بود و همه را جذب می کرد، نماز جعفر طیار هم اگر خوانده شود و حاجتی باشد اگر خدا مصلحت بداند اجابت می شود.



آیت الله نورمفیدی یکی از عوامل دین گریزی جوانان را اطلاعات غلط دانست و گفت: اینکه می گویند با فلان کار فلان چیز عوض می شود و وقتی جوان چنین چیزی را نمی بیند دین گریز و بی اعتقاد می شود، مگر اینکه درست مسائل مطرح شود.