برخورد دهنده بزرگ هادرون زمین را تهدید نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر، بسیاری از نظریه پردازان بر این باور بودند این برخورد دهنده که در نزدیکی ژنو واقع شده است می تواند منجر به شکل گیری سیاهچاله های مینیاتوری و کوتاه مدتی شود که البته زمین را با خطر مواجه نمی کند بلکه می تواند شواهدی جدید درباره بُعد اضافی که شاید فراتر از بُعد سوم پنهان شده باشد، در اختیار انسانها قرار دهد.

در صورتی که چنین ابعاد اضافی وجود داشته باشند، گراویتونها، ذراتی که گفته می شود نیروی گرانش را انتقال می دهند، می توانند به درون این ابعاد نفوذ کرده و توضیحی جامع درباره اینکه چرا نیروی گرانش نسبت به بیشتر نیروها ضعیفتر است، ارائه کند.

در انرژی های بالایی که در برخورد دهنده بزرگ هادرون به وجود می آیند نیز پروتونهای برخورد داده شده نیز می توانند تحت تاثیر گراویتونهای ابعاد اضافی قرار گرفته و نیروی گرانش را به اندازه ای قوی کنند که منجر به شکل گیری سیاهچاله ها شوند، با این همه تا به حال چنین پدیده ای رخ نداده است.

درون برخورد دهنده بزرگ هادرون، سیاهچاله ها می توانند مقادیر قابل توجهی از ذرات پر انرژی را در سمت راست پرتوهای پروتونی به وجود آورند. دانشمندان هنوز در حال بررسی گزارشهای آشکارگر CMS هستند و تا کنون نشانه هایی از چنین رویدادی را مشاهده نکرده اند. این رویداد احتمال شکل گرفتن سیاهچاله های مینیاتوری در سطح انرژی میان 3.5 تا 4.5 تریلیون الکترون ولت را از بین می برد.

با این حال ابعاد اضافی موجود در سیاهچاله های مینیاتوری را هنوز می توان در سطوح بالاتری از انرژی به وجود آورد. به گفته سخنگوی آشکارساز CMS مطالعات در این زمینه همچنان ادامه دارد اما نتایج جدید که از بررسی اطلاعات این آشکارساز به دست آمده احتمال شکل گیری برخی از انواع ابعاد اضافی را در سطوح مشخصی از انرژی رد کرده است.

بر اساس گزارش نیوساینتیست، این به آن معنی است دست پیدا کردن به ابعاد اضافی در صورتی که واقعا وجود داشته باشند، بسیار دشوارتر از چیزی است که برخی تصور می کنند.