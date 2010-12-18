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۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۰:۴۰

اولین شورای بین المللی پرستاری خاورمیانه در ایران تشکیل می شود

اولین شورای بین المللی پرستاری خاورمیانه در ایران تشکیل می شود

رئیس کل سازمان نظام پرستاری گفت: با اخذ مجوز از شورای بین المللی پرستاری، ایران اولین کشور خاورمیانه است که اجازه تاسیس مرکز تحقیقات ICN را به دست آوردi و کارگروه فنی این شورا از هفته جاری فعال می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، غضنفر میرزابیگی افزود: با توجه به سطح بالای علمی پرستاری در کشور با تصویب شورای بین المللی پرستاری (ICN) مجوز تاسیس مرکز بین المللی تحقیقات پرستاری برای اولین بار در خاورمیانه به ایران اعطا شد که افتخار دیگری برای جامعه پرستاری کشور است.

وی ادامه داد: کارگروه این مرکز با عنوان ICNP در ایران که متشکل از روسای دانشکده های پرستاری دانشگاههای علوم پزشکی، افراد دارای مدرک Phd پرستاری در کشور، مسئولان دفاتر پرستاری دانشگاههای علوم پزشکی و اعضای شورای عالی پرستاری است از هفته جاری فعال می شود.
 
میرزابیگی گفت: هدف از تشکل این کارگروه تحقیقاتی بین المللی در ایران این است که بتوانیم هر بیشتر از تجارب بین المللی در عرصه پرستاری استفاده کنیم و تحقیقات و مباحث علمی بین المللی مرتبط با پرستاری را بومی سازی کنیم.
 
رئیس کل سازمان نظام پرستاری گفت: با تشکل کارگروه ICNP در ایران بزودی شاهد خروج محصولات علمی آن برای بهره برداری جامعه پرستاری کشور خواهیم بود.
کد مطلب 1211767

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