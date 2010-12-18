گرایش دانشگاهیان به حوزه/ حوزه و دانشگاه دو بازوی محکم انسان سازی

حجت الاسلام سید رضا اکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب همزمان با سالروز وحدت حوزه و دانشگاه گفت: مدارک معادلی که به حوزویان می دهند زمینه را فراهم می کند تا آنها جذب کار در دانشگاهها شوند و از طرفی نیز باید کار پژوهشی بین حوزویان و دانشگاهیان تعریف شود و برای عملیاتی شدن این کارها پیگیری نیز صورت گیرد.

این مدرس حوزه و دانشگاه افزود: یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی نزدیک شدن حوزه به دانشگاه و دانشگاه به حوزه است که قبل از انقلاب اسلامی، این دو نهاد یا اصلا از یکدیگر بی اطلاع بودند یا در تقابل بوده و همدیگر را قبول نداشتند و حتی یکدیگر را نفی می کردند اما پس از انقلاب اسلامی این فاصله و شکاف بین حوزه و دانشگاه برداشته شد و در حال حاضر حوزه و دانشگاه به یکدیگر نزدیک شدند و تفاهم دارند.

شاگرد کلاس خارج فقه مقام معظم رهبری خاطرنشان کرد: حوزه و دانشگاه دو بازوی محکم برای انسان سازی و نیروسازی در کشور هستند و وجود هر دو برای تهذیب و تزکیه ضروری است.

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز با یادآوری این که شهید آیت الله مفتح هم حوزوی بود و هم دانشگاهی، به مهر گفت: آیت الله مفتح گام های اولیه ای برای وحدت حوزه و دانشگاه برداشت اما گروه فرقان ایشان را به شهادت رساند. خوشبختانه فکر و فهم شهید مفتح ادامه پیدا کرده و اکنون شاهد هستیم که امکان نزدیکی هر چه بیشتر حوزه و دانشگاه به یکدیگر وجود دارد.

حجت الاسلام سید رضا اکرمی با اشاره به سفر اخیر مقام معظم رهبری به قم گفت: در سفر اخیر رهبری معظم انقلاب به قم بر اندیشه ای که به دنبال وحدت حوزه و دانشگاه است تاکید شد چرا که حوزه واقعا باید بیشتر به دانشگاه نزدیک شود و دانشگاه نیز خود را به حوزه نزدیک کند.

وی با اشاره به گرایش جمع قابل توجهی از فارغ التحصیلان به طلبگی و جذب در حوزه های علمیه گفت: مشاهده می شود فارغ التحصیلان دانشگاهها رفته اند قم و طلبه شده اند. این آینده خوبی را نوید می دهد. حوزه و دانشگاه باید عرصه تئوری و عمل و نیاز و تجربه را تلفیق کنند تا شاهد آینده ای درخشان باشیم.