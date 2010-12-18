قبرس جنوبی و رژیم صهیونیستی توافقنامه گازی امضا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه مردم چاپ چین، طی این توافقنامه که بخشی از آن مربوط به اکتشاف گاز در مناطق ساحلی قبرس می باشد هر دو طرف آن را گامی مهم در راستای توسعه همکاری های اقتصادی دو طرف دانستند.



قبرس اعلام کرده است که این توافق به تحکیم منطقه اقتصادی ویژه دو جانبه و توسعه آن از غرب و جنوب به شرق جزیره کمک خواهد کرد.



یک مقام دولتی قبرس در این باره گفت: این توافقنامه شکاف لبنان و مصر را با قبرس که پیشتر با آن برای ترسیم مناطق دریایی مربوطه توافق هایی امضا شده را پر می کند.



سفارت اسرائیل در نیکوزیا در این باره گفت: این توافقنامه که منعکس کننده روابط نزدیک و همکاری های فعلی دو طرف است از سوی مارکوس کیپریان وزیر خارجه قبرس و اوزی لاندا وزیر امور زیربنایی اسرائیل در نیکوزیا به امضا رسیده است.



گفته می شود که قبرس گفتگوهایی را برای عقد قراردادی مشابه با سوریه به آغاز کرده است.

