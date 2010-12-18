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۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۰:۲۸

عملیات استحکام‌بخشی پل تاریخی گاومیشان ایلام ادامه دارد

عملیات استحکام‌بخشی پل تاریخی گاومیشان ایلام ادامه دارد

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیرکل میراث فرهنگی استان ایلام گفت: عملیات استحکام‌بخشی پل تاریخی گاومیشان واقع در شهرستان دره شهر استان ایلام ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مسعود اسکندری صبح شنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران گفت: تلاش سازمان بر این است مطالعهی ایجاد سایت ـ موزهی پایگاه دره‌شهر امسال به پایان برسد.

وی بیان داشت: مهمترین برنامه‌ای که در دره‌شهر وجود دارد، انجام مطالعات سایت ـ موزه‌ی این محوطه‌ی تاریخی است که بخشی از آن سال 1388 انجام شد و امسال نیز اعتباری حدود 80 میلیون تومان برای ادامه‌ دادن و تکمیل کار اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: علاوه بر این قرار است، ادامه‌ کاوش‌های پیشین پیگیری شود و همچنین بخش‌هایی که پیش از این کاوش شده‌اند باید حفاظت شوند.

اسکندری در مورد پل گاومیشان در این منطقه نیز گفت: این پل از پلهای ساسانی استان و با قدمت 1700 سال است که سال گذشته یکی از پایه‌های آن بازسازی شده است.

وی عنوان کرد: این پایه در زیر آب آسیب فراوانی دیده بود و با اقداماتی که انجام شد، برای دست کم 50 سال آینده، وضعیت آن تضمین شده است.

اسکندری افزود: مطالعات لازم انجام شده است و با اعتبار 150میلیون تومان اعتباری در سال جاری این کار ادامه می‌یابد و بقیهی بخش‌های پل استحکام‌بخشی می‌شود.
 

کد مطلب 1211773

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