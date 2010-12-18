به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مسعود اسکندری صبح شنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران گفت: تلاش سازمان بر این است مطالعهی ایجاد سایت ـ موزهی پایگاه درهشهر امسال به پایان برسد.
وی بیان داشت: مهمترین برنامهای که در درهشهر وجود دارد، انجام مطالعات سایت ـ موزهی این محوطهی تاریخی است که بخشی از آن سال 1388 انجام شد و امسال نیز اعتباری حدود 80 میلیون تومان برای ادامه دادن و تکمیل کار اختصاص یافته است.
وی ادامه داد: علاوه بر این قرار است، ادامه کاوشهای پیشین پیگیری شود و همچنین بخشهایی که پیش از این کاوش شدهاند باید حفاظت شوند.
اسکندری در مورد پل گاومیشان در این منطقه نیز گفت: این پل از پلهای ساسانی استان و با قدمت 1700 سال است که سال گذشته یکی از پایههای آن بازسازی شده است.
وی عنوان کرد: این پایه در زیر آب آسیب فراوانی دیده بود و با اقداماتی که انجام شد، برای دست کم 50 سال آینده، وضعیت آن تضمین شده است.
اسکندری افزود: مطالعات لازم انجام شده است و با اعتبار 150میلیون تومان اعتباری در سال جاری این کار ادامه مییابد و بقیهی بخشهای پل استحکامبخشی میشود.
نظر شما