  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۰:۱۰

بارندگی فیلمبرداری "شور شیرین" را تعطیل کرد

بارندگی فیلمبرداری "شور شیرین" را تعطیل کرد

بارش باران و ناپایداری شرایط جوی فیلمبرداری فیلم سینمایی "شور شیرین" به کارگردانی جواد اردکانی را متوقف کرد.

ابراهیم اصغری تهیه‌کننده این فیلم سینمایی به خبرنگار مهر گفت: فیلمبرداری این فیلم به مناسبت فرارسیدن ایام عزاداری امام حسین (ع) سه روز تعطیل بود، امروز قرار بود در روستایی اطراف کرمانشاه فیلمبرداری را ادامه بدهمی اما به دلیل سرمای هوا و بارندگی نمی‌توانیم کار را ادامه بدهیم. تا امروز چندبار فیلمبرداری به دلیل بارندگی و شرایط جوی ناپایدار به تعویق افتاده و به این شکل ممکن است حضور در جشنواره امسال را از دست بدهیم. تدوین را یک هفته پیش حسن ایوبی شروع کرده و به زودی صداگذاری و ساخت موسیقی انجام می‌شود.

حمید عمارلو، رضا رویگری، ماه‌چهره خلیلی، شبنم قلی‌خانی و علی کشوری بازیگران "شور شیرین" هستند. "شور شیرین" داستان زندگی شهید محمود کاوه است، جعفر عروجی مدیرتولید، محمدتقی پاک‌سیما مدیر فیلمبرداری، هاشم عطار فیلمبردار، شهرام قدیری طراح صحنه و لباس و جواد شریفی‌راد طراح جلوه‌های ویژه این پروژه هستند.

جواد اردکانی فیلم‌های سینمایی "قناری"، "چوری" و "به کبودی یاس" را کارگردانی کرده است.
کد مطلب 1211778

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها