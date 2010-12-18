بارندگی فیلمبرداری "شور شیرین" را تعطیل کرد

ابراهیم اصغری تهیه‌کننده این فیلم سینمایی به خبرنگار مهر گفت: فیلمبرداری این فیلم به مناسبت فرارسیدن ایام عزاداری امام حسین (ع) سه روز تعطیل بود، امروز قرار بود در روستایی اطراف کرمانشاه فیلمبرداری را ادامه بدهمی اما به دلیل سرمای هوا و بارندگی نمی‌توانیم کار را ادامه بدهیم. تا امروز چندبار فیلمبرداری به دلیل بارندگی و شرایط جوی ناپایدار به تعویق افتاده و به این شکل ممکن است حضور در جشنواره امسال را از دست بدهیم. تدوین را یک هفته پیش حسن ایوبی شروع کرده و به زودی صداگذاری و ساخت موسیقی انجام می‌شود.

حمید عمارلو، رضا رویگری، ماه‌چهره خلیلی، شبنم قلی‌خانی و علی کشوری بازیگران "شور شیرین" هستند. "شور شیرین" داستان زندگی شهید محمود کاوه است، جعفر عروجی مدیرتولید، محمدتقی پاک‌سیما مدیر فیلمبرداری، هاشم عطار فیلمبردار، شهرام قدیری طراح صحنه و لباس و جواد شریفی‌راد طراح جلوه‌های ویژه این پروژه هستند.

جواد اردکانی فیلم‌های سینمایی "قناری"، "چوری" و "به کبودی یاس" را کارگردانی کرده است.