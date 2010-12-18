"گوگل" به جاسوسی از کاربران فراخوانده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، دادستانی کل ایالت "کانکتی کات" آمریکا از گوگل خواسته بود تا اطلاعاتی را که از طریق نرم افزار نمای خیابانی خود بدست می آورد در اختیار این نهاد قرار دهد، اما بزرگترین موتور جستجوگر جهان با این درخواست مخالفت کرد.

خودداری گوگل با انتقال اطلاعات خود به مقامات و نهادهای آمریکا موجب ناراحتی آنها شده بطوری که "ریچارد بلومنتال" دادستان کل این ایالت در اظهارتی هشدار داد : گوگل منتظر اقدم قانونی ما در این رابطه باشد. امتناع گوگل از قبول پیشنهاد مرا ناامید کرد.

دادستانی کانکتی کات دلیل خود برای در اختیار داشتن اطلاعات گوگل را شناسایی تبهکاران اعلام کرده است.

این در حالی است که از مدتها قبل اعلام شده بود دولتهای غربی بویژه آمریکا و انگلیس از دوربین های کنترل ترافیک موجود در خیابانها برای جاسوسی از شهروندان استفاده می کنند.

بر اساس این گزارش، "استریت ویو" افزونه ای است که به "گوگل ارث" متصل شده و به کاربران نمائی کلی از خیابانهای مورد نظر ارائه می دهد. گوگل این تصاویر را با استفاده از دوربین های مجهز خود بدست آورده و آنها را در اختیار کاربران خود قرار می دهد.