12 میلیارد ریال به مساجد و بقاع متبرکه ایلام اختصاص یافت

حجت الاسلام مصطفی نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام گفت: در حال حاضر حدود 80 درصد مساجد این استان به تعمیر، مرمت و بازسازی نیاز دارند و این میزان اعتبار اختصاص یافته جواب گوی امور عمرانی مساجد در استان نیست.

وی با بیان اینکه درآمد موقوفات استان ایلام سالانه 60 میلیون ریال است، افزود: از مجموع 21 مورد وقف در این استان، هفت مورد در سال جاری ثبت شده است.

حجت الاسلام نوروزی با اشاره به اینکه استان ایلام کمتر ازدو درصد موقوفات کشور را به خود اختصاص داده است، خواستار ترویج فرهنگ وقف و گسترش این سنت حسنه در بین مردم استان شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه ایلام تصریح کرد: وقف ریشه درتاریخ دینی و مذهبی دین مقدس اسلام دارد که گسترش این سنت حسنه در استان می تواند بخشی از مشکلات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه را مرتفع کند.