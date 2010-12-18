رویکرد جدید کمیته امداد در حوزه درمان بهبود کیفیت خدمات درمانی است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، بهرام ولی زاده صبح شنبه در همایش بررسی راه های کاهش هزینه ها در طرح پزشک خانواده، افزود: رویکرد این نهاد مبتنی بر سلامت و توانمندی خانواده هاست.

وی افزود: در بحث فنی و تخصصی با توجه به افزایش مراجعات و به تبع آن افزایش غیر متعارف هزینه ها، باید با اتخاذ تدابیر ویژه با همکاری پزشکان و مراکز درمانی طرف قرارداد رضایتمندی افراد تحت پوشش افزایش یابد.

ولی زاده گفت: باید با اجرای صحیح ضوابط، مقررات و تعامل مثبت با پزشکان خانواده در راستای کاهش هزینه ها قدم های مثبتی برداشته شود.





