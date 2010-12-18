اولین جشنواره تخصصی عکس "آن" در سمنان برگزار می شود

سید عباس دانایی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: اولین جشنواره تخصصی عکس "آن" در حوزه هنری استان سمنان در دو بخش اصلی و ویژه برگزار می شود.

وی افزود: در بخش اصلی با موضوعات محرم سال 1432، بناهای تاریخی استان سمنان"معماری ایرانی، اسلامی"و مستند اجتماعی است.

به گفته وی، این بخش با اهداف ایجاد انگیزه در بین هنرمندان و علاقمندان جهت ارتباط با حوزه هنری، بازشناسی ظرفیت های موجود در عرصه هنرهای تجسمی، گسترش شناخت و حمایت مردم جهت پیگیری فعالیت های تجسمی و استفاده مناسب از این آثار است.

وی ادامه داد: در بخش ویژه شامل آثار دوران انقلاب اسلامی در استان و دفاع مقدس می باشد که با هدف ترویج روحیه ایثار و اشاعه فرهنگ دفاع مقدس از طریق آگاهی دادن به نسل جوان درباره تاریخ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس از طریق آثار هنری برگزار می شود.

دانایی گفت: این اولین جشنواره تخصصی عکس در طی این چند سال است که با این مضامین برگزار می شود و آثار منتخب هنرمندان بصورت همزمان در نمایشگاه سمنان و نگارخانه خانه عکاسان تهران برگزار خواهد شد.

رئیس جشنواره عکس "آن" اضافه کرد: این جشنواره با حمایت نهادهای مختلف از جمله بسیج هنرمندان استان سمنان، سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری سمنان و خانه عکاسان کشور برگزار خواهد شد که مسئولیت هیئت داوران آن را رسول اولیاء زاده مسئول خانه عکاسان کشور عهده دار می باشد و اعضای هیئت داوران از عکاسان برجسته کشور خواهند بود.