  1. استانها
  2. سمنان
۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۵:۳۲

اولین جشنواره تخصصی عکس "آن" در سمنان برگزار می شود

اولین جشنواره تخصصی عکس "آن" در سمنان برگزار می شود

سمنان - خبرگزاری مهر: رئیس حوزه هنری استان سمنان گفت: اولین جشنواره تخصصی عکس "آن" با تلاش دفتر هنرهای تجسمی و خانه عکاسان استان برگزار می شود.

سید عباس دانایی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: اولین جشنواره تخصصی عکس "آن" در حوزه هنری استان سمنان در دو بخش اصلی و ویژه برگزار می شود.

وی افزود: در بخش اصلی با موضوعات محرم سال 1432، بناهای تاریخی استان سمنان"معماری ایرانی، اسلامی"و مستند اجتماعی است.

به گفته وی، این بخش با اهداف ایجاد انگیزه در بین هنرمندان و علاقمندان جهت ارتباط با حوزه هنری، بازشناسی ظرفیت های موجود در عرصه هنرهای تجسمی، گسترش شناخت و حمایت مردم جهت پیگیری فعالیت های تجسمی و استفاده مناسب از این آثار است.

وی ادامه داد: در بخش ویژه شامل آثار دوران انقلاب اسلامی در استان و دفاع مقدس می باشد که با هدف ترویج روحیه ایثار و اشاعه فرهنگ دفاع مقدس از طریق آگاهی دادن به نسل جوان درباره تاریخ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس از طریق آثار هنری برگزار می شود.

دانایی گفت: این اولین جشنواره تخصصی عکس در طی این چند سال است که با این مضامین برگزار می شود و آثار منتخب هنرمندان بصورت همزمان در نمایشگاه سمنان و نگارخانه خانه عکاسان تهران برگزار خواهد شد.

رئیس جشنواره عکس "آن" اضافه کرد: این جشنواره با حمایت نهادهای مختلف از جمله بسیج هنرمندان استان سمنان، سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری سمنان و خانه عکاسان کشور برگزار خواهد شد که مسئولیت هیئت داوران آن را رسول اولیاء زاده مسئول خانه عکاسان کشور عهده دار می باشد و اعضای هیئت داوران از عکاسان برجسته کشور خواهند بود.

رئیس حوزه هنری استان سمنان یاد آور شد: نمایشگاه عکس منتخبی از عکس های عاشورا در سال گذشته هنرمندان استان در دهه دوم محرم برگزار خواهد شد که نفرات برتر آن تقدیر خواهد شد.

کد مطلب 1211788

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها