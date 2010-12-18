حمید استیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب در خصوص دیدار شاهین بوشهر با پیکان قزوین گفت: با توجه به شرایط دو تیم شاهین و پیکان در جدول رده بندی، بازی سختی پیش رو داریم. پیکان تیم خوبی است که با هدایت حمید علیدوستی اوج گرفته و طی دو هفته اخیر مقابل پرسپولیس و ذوب آهن نتایج خوبی کسب کرده است.

وی در ادامه از آمادگی تیمش برای رویارویی با پیکان قزوین یاد کرد و گفت: تیم ما برای بازی با پیکان آماده و سرحال است و قطعا با حضور عماد محمدرضا شرایط تیم ما بهتر می شود. امیدوارم با حمایت تماشاگران، ضمن ارائه یک بازی خوب سه امتیاز دیدار خانگی با پیکان را کسب کنیم و در جدول جایگاه خود را سر و سامان بخشیم.

سرمربی تیم فوتبال شاهین بوشهر نیز با گلایه از قضاوت داوران در برخی از دیدارهای لیگ برتر گفت: متاسفانه داوری‌ها در برخی دیدارها به ضرر تیم ما بود و نتوانستیم به آنچه استحقاقش را داشتیم، دست یابیم. تیم ما خوب بازی می کند و جایگاهش در انتهای جدول نیست. قطعا با آمدن عمادرضا قوای تهاجمی تیم ما تقویت می شود و با جذب نفرات جدید در تعطیلات نیم فصل شرایط تیم برای ادامه رقابت‌های لیگ به مراتب بهتر از قبل خواهد شد.

"استیلی در ادامه اعلام کرد، تیم فوتبال شاهین بوشهر در تعطیلات پیش رو می تواند، دو بازیکن جدید زیر 23 سال و یک بازیکن بزرگسال جذب کند."

"آیا برای بازگشت به شاهین شرایط تازه‌ای را پذیرفته‌اید یا اینکه از سوی مسئولان باشگاه برای شما ضرب العجلی تعیین شده است؟"، حمید استیلی در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر، گفت: مسئولان باشگاه برای من ضرب العجلی تعیین نکرده‌اند. من هفته گذشته پس از اتفاقاتی که در بوشهر افتاد به تهران آمدم و به علت لطف آقای صفائی بوشهری، امام جمعه بوشهر و مردم خوب این شهر پذیرفتم که همچنان هدایت تیم شاهین را برعهده داشته باشم. برای قبول مسئولیت تیم هیچ شرط و شروطی برای من تعیین نشده و اولتیماتومی از سوی مسئولان باشگاه دریافت نکرده‌ام، تیم را نیز مانند گذشته هدایت خواهم کرد.

وی از اهمیت دو دیدار پیش روی تیم شاهین بوشهر مقابل پیکان قزوین و صبای قم یاد کرد و گفت: تمام سعی و تلاش خود را به کار می بندیم که در این دو بازی به حداکثر امتیاز دست یابیم و با ایستادن در جایگاهی مناسب به تعطیلات برویم.

سرمربی تیم فوتبال شاهین بوشهر در خصوص شرایط عماد محمدرضا و احتمال بازی این مهاجم عراقی برای سپیدپوشان بوشهری در هفته نوزدهم لیگ برتر گفت: عماد رضا از نظر قانونی می تواند برای تیم ما بازی کند اما او هنوز پولی از باشگاه شاهین دریافت نکرده و اگر ظرف امروز و فردا باشگاه به بخشی از تعهدات مالی خود عمل کند، می تواند مقابل تیم پیکان به میدان برود.

تیم فوتبال شاهین بوشهر عصر یکشنبه در چارچوب هفته نوزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور در ورزشگاه شهید بهشتی این شهر به مصاف پیکان قزوین می رود.