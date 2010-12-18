موسسه های قرآنی خرم آباد تجهیز می شوند

منصور احمدی در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: تجهیز موسسه های قرآنی در اولویت برنامه های اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خرم آباد قرار دارد.

وی با تشریح برنامه های ارشاد خرم آباد برای تجهیز موئسسات قرآنی، خاطرنشان کرد: باید در ایجاد مراکز قرآنی فضای مناسب و در شان قرآن آموزان رعایت شود.

رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان خرم آباد همچنین با اشاره به تلاش های دشمنان در قالب جنگ نرم و تهاجم فرهنگی گفت: افزایش تعداد موسسه های قرآنی و تجهیز آنها در راستای جذب عموم بخصوص جوانان به منظور مقابله با دسیسه های دشمنان در دستور کار است.

بانک اطلاعات هنرمندان خرم آباد تشکیل می شود

احمدی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: به منظور شناسایی ظرفیت ها و پتانسیل هنری هنرمندان شهر خرم آباد، بانک اطلاعات هنرمندان این شهرستان در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خرم آباد ایجاد می شود.

احمدی یادآور شد: برای برنامه ریزی منسجم و هدفمند کردن فعالیت های هنری و پیگیری امور هنرمندان در بحث حضور در جشنواره ها و همچنین تقدیر از هنرمندان برتر جشنواره های مختلف بانک اطلاعات هنرمندان شهرستان خرم آباد تشکیل می شود.

وی شناسایی هنرمندان در رشته های مختلف فرهنگی هنری و معرفی آنان به مخاطبان برای انسجام بخشی به فعالیتهای هنری این قشر و بهره مندی مناسب مردم از آثار فرهنگی و هنری را از جمله اهداف راه اندازی بانک اطلاعات هنرمندان برشمرد.