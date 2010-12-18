داوران بخش خوشنویسی سومین جشنواره تجسمی فجر معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، ترکیب اعضای هیئت داوری بخش خوشنویسی سومین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر از سوی امیر عبدالحسینی، دبیر هنری این دوره جشنواره اعلام شد.

عبدالحسینی گفت: نصرالله افجه‌ای از هنرمندان پیشکسوت معاصر در عرصه هنر خوشنویسی و به وی‍ژه گرایش نقاشی‌خط است. وی آثار ارزشمندی را خلق کرده که بسیاری از آنها در مراکز معتبر و مجموعه‌های دولتی و خصوصی نگهداری می‌شود.

وی ادامه داد: بختیاری هم علاوه بر خلق آثار ماندگار در عرصه نستعلیق و نقاشی‌خط، در حوزه‌های پژوهشی فعالیت داشته و آثار نفیس بسیاری را در کارنامه خود دارد. این هنرمند از استادان عرصه خط نستعلیق است که در مسیر نقاشی‌خط نیز فعالیت داشته است.

دبیر هنری سومین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر گفت: امیر احمد فلسفی هم هنرمند نام‌آشنایی است که نرم‌افزار رایانه‌ای چلیپا بر اساس خط ایشان طراحی شده است. همچنین این هنرمند در عرصه تخصصی نستعلیق و نقاشی‌خط آثاری را منتشر کرده است.

عبدالحسینی گفت: یدالله کابلی خوانساری که چهره ماندگار خوشنویسی معاصر در عرصه شکسته نستعلیق است، علاوه بر خلق آثاری ماندگار و انتشار کتب ارزشمند، شاگردان زیادی را پرورش داده و به جامعه هنری معرفی کرده است. همچنین اولین دیوان حافظ به خط شکسته ‌نستعلیق از ایشان منتشر شده است.

وی ادامه داد: مجتبی ملک‌زاده هم از هنرمندان طراز اول و برجسته خوشنویسی کشور با تخصص شکسته ‌نستعلیق است که علاوه بر انتشار و خلق آثار نفیس، نوشته‌های متعدد و عناوین بسیاری را روی جلد کتب و مجموعه‌های ماندگار نقش کرده است.

دبیر هنری سومین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر در پایان گفت: در این دوره از جشنواره بخش خوشنویسی در سه گرایش نستعلیق، شکسته ‌نستعلیق و نقاشی‌خط برگزار می‌شود و بر این اساس ترکیب هیئت داوران به گونه‌ای تنظیم شده که جامعیت داشته باشد و تخصص‌های لازم را شامل شود.

سومین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر در هفت رشته نقاشی، پوستر، کاریکاتور، خوشنویسی، نگارگری، عکاسی، سفال و سرامیک، همایش علمی و بخش‌های متعدد جنبی از 12 بهمن تا 12 اسفند ماه در تهران و همزمان در 20 استان کشور برگزار می‌شود.