به گزارش خبرنگار مهر، کتاب "امواج جدید در فلسفه عمل" با گردآوری جسوس آگوئیلار، آندری بوکارف و کیت فرانکیش به تازگی از سوی انتشارات پالگریو مکمیلان منتشر شده است.
دکتر جسوس آگوئیلار استاد فلسفه در مؤسسه تکنولوژی روچستر امریکا در مورد این کتاب و محور اصلی آن به خبرنگار مهر گفت: فلسفه عمل یکی از مهمترین حوزههای فلسفی به شمار میرود که چندان مورد توجه قرار نگرفته است.
وی تصریح کرد: فلسفه عمل دلالتهایی برای سایر حوزههای فلسفی دارد. نتیجهای که در این اثر از مطالعه فلسفه عمل به دست آمده دلالتهای مهمی برای حوزههای معرفت شناسی، اخلاق، متافیزیک و فلسفه زبان دارد. این دلالتها محدود به این حوزهها نیستند و حوزههای دیگری چون فلسفه حقوق، فلسفه ذهن و فلسفه سیاسی را نیز در بر میگیرند.
این استاد فلسفه تصریح کرد: فیلسوفان و محققانی که در نگارش این اثر مشارکت کردهاند در حوزه فلسفه عمل و حوزههای مرتبط با آن صاحبنظر هستند. این محققان در دانشگاههای معتبر اروپا، استرالیا و امریکا تحقیق و پژوهش کردهاند.
آگوئیلار یادآور شد: هر مقاله از این اثر بعدی جدید از فلسفه عمل را مورد واکاوی قرار میدهد و سبب مباحثات جدی در فلسفه عمل خواهد شد.
مقالات این کتاب درباره موضوعاتی چون متافیزیک عمل، ماهیت خودبنیادی، مسائل مفهومی و هنجاری، مسایل روانشناختی و آسیبشناسی روانی و مانند آن است. اما آنچه در همه آنها مشترک است، پرداختن به مسایلی است که مربوط به وجود انسانی ماست و شامل طیف وسیعی از موضوعات مذکور میشود.
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