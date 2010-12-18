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۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۳۳

آگوئیلار در گفتگو با مهر:

فلسفه عمل از مهمترین حوزه‌های فلسفی است

فلسفه عمل از مهمترین حوزه‌های فلسفی است

استاد فلسفه مؤسسه تکنولوژی روچستر آمریکا با اشاره به اینکه فلسفه عمل یکی از مهمترین حوزه‌های فلسفی است، گفت: حوزه مذکور دلالتهای زیادی برای سایر حوزه‌های فلسفی دارد، این حوزه چندان مورد توجه قرار نگرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب "امواج جدید در فلسفه عمل" با گردآوری جسوس آگوئیلار، آندری بوکارف و کیت فرانکیش به تازگی از سوی انتشارات پالگریو مک‌میلان منتشر شده است.

دکتر جسوس آگوئیلار استاد فلسفه در مؤسسه تکنولوژی روچستر امریکا در مورد این کتاب و محور اصلی آن به خبرنگار مهر گفت: فلسفه عمل یکی از مهمترین حوزه‌های فلسفی به شمار می‌رود که چندان مورد توجه قرار نگرفته است.
 
وی تصریح کرد: فلسفه عمل دلالتهایی برای سایر حوزه‌های فلسفی دارد. نتیجه‌ای که در این اثر از مطالعه فلسفه عمل به دست آمده دلالتهای مهمی برای حوزه‌های معرفت شناسی، اخلاق، متافیزیک و فلسفه زبان دارد. این دلالتها محدود به این حوزه‌ها نیستند و حوزه‌های دیگری چون فلسفه حقوق، فلسفه ذهن و فلسفه سیاسی را نیز در بر می‌گیرند.

این استاد فلسفه تصریح کرد: فیلسوفان و محققانی که در نگارش این اثر مشارکت کرده‌اند در حوزه فلسفه عمل و حوزه‌های مرتبط با آن صاحبنظر هستند. این محققان در دانشگاههای معتبر اروپا، استرالیا و امریکا تحقیق و پژوهش کرده‌اند.

آگوئیلار یادآور شد: هر مقاله از این اثر بعدی جدید از فلسفه عمل را مورد واکاوی قرار می‌دهد و سبب مباحثات جدی در فلسفه عمل خواهد شد.

مقالات این کتاب درباره موضوعاتی چون متافیزیک عمل، ماهیت خودبنیادی، مسائل مفهومی و هنجاری، مسایل روانشناختی و آسیب‌شناسی روانی و مانند آن است. اما آنچه در همه آنها مشترک است، پرداختن به مسایلی است که مربوط به وجود انسانی ماست و شامل طیف وسیعی از موضوعات مذکور می‌شود.
کد مطلب 1211793

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