۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۰:۳۱

قانون فیلترینگ اینترنت در فرانسه تصویب شد

مجلس فرانسه قانونی را به تصویب رساند که به دولت اجازه می دهد در مبارزه با جرائم رایانه ای و سایتهای غیراخلاقی اینترنت را فیلتر کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این قانون که Loppsi 2 نام دارد اصل چهار پروژه قانون امنیت ملی است که پس از مناقشات و بحثهای مختلف سرانجام در مجلس فرانسه تصویب شد.

به اعتقاد دولت این کشور و نمایندگان حزب راست حامی نیکولا سارکوزی، تصویب این قانون گامی رو به جلو برای مبارزه با سایتهای غیراخلاقی و جرائم رایانه ای است.

برپایه این قانون، دولت خواهد توانست بدون حکم قاضی سایتهای اینترنتی غیراخلاقی و یا سایتهایی که امنیت ملی را به خطر می اندازند فیلتر کند.

در این راستا، وزارت کشور لیست سیاهی را تهیه کرده و آن را در اختیار ارائه دهندگان اینترنت قرار خواهد داد. به این ترتیب ارائه دهندگان اینترنت موظفند سایتهای مورد نظر را فیلتر کنند.

براساس گزارش لاستمپا، بسیاری از انجمنهای آزادی بیان و نمایندگان احزاب مخالف دولت از مخالفان مهم تصویب این قانون به شمار می روند. این مخالفان نگران این مسئله اند که دولت تنها برای مبارزه با سایتهای غیراخلاقی و سایتهای جنایتکاران انفورماتیکی استفاده نکرده و از اختیارات خود برای فیلتر کردن سایتهای مخالف خود و سانسور سوء استفاده کند.

