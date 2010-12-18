بودجه کلی کشور در سال 90 افزایشی است

رحیم ممبینی در گفتگو با مهر با بیان اینکه بودجه سال 90 نسبت به بودجه امسال از رشد مناسبی برخوردار خواهد بود، گفت: بودجه سال 90 بودجه ای انقباضی با شرایط اقتضایی در بعد مصارف هزینه ای است و هر مقدار که از اعتبارات صرفه جویی کنیم به سمت بودجه ای عمرانی خواهیم رفت.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری با اشاره به اینکه مصارف هزینه ای، بودجه های عمرانی و تعهدات مالی به بانکهای داخلی و خارجی بودجه سال 90 را تشکیل می دهند، افزود: در بودجه سال 90 به نحو مقتضی هدفمندی یارانه ها پیش بینی خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه هدفمندی یارانه ها به دو شکل در بودجه سال 90 مد نظر قرار می گیرد، یک شکل آن را تاثیر گذاری در بودجه عمومی و شکل دیگر را گسترش عدالت اجتماعی و توسعه بیمه های اجتماعی عنوان کرد.

ممبینی اصلاح و بهبود مصارف نهاده های انرژی را یکی از اهداف مهم هدفمندی یارانه ها دانست و تصریح کرد: به موازات این اقدام در بودجه 90 زمینه و بستر لازم را فراهم می کنیم، البته این اقدام از بودجه سال 89 آغاز شده و در بودجه سال 90 ادامه خواهد یافت.

وی بر شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی کشور که لازمه آن توجه خاص به زیرساختها است، تاکید و بیان کرد: استفاده از منابع عمومی و منابع غیر دولتی در این زمینه برای رسیدن به اهداف چشم انداز در بخشهای تولید، اشتغال، عمران و آبادانی کشور باید مد نظر قرار گیرد.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری با بیان اینکه منابع غیر دولتی در قالب تسهیلات مالی و سرمایه گذاری های داخلی و خارجی قابل تامین است، اظهارداشت: برای تکمیل و نهایی شدن پروژه های عمرانی در یک زمان معقول باید از تسهیلات مالی استفاده کنیم.

وی ضمن دعوت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری در پروژه ها براساس جاذبه های ارزش افزوده و سوددهی طرحها گفت: برای برقراری عدالت اجتماعی و رفع تفاوتها در مناطق برخوردار و کم برخوردار نیز لازم است که مصوبات سفرهای استانی محقق شود.

ممبینی خاطرنشان کرد: در بودجه سال 90 به موضوع پژوهش، تحقیق و فناوری توجه ویژه ای شده و سازو کارهای لازم آن فراهم شده است، به نحویکه به تمام دستگاهها توصیه کردیم که برنامه های پژوهشی را در بودجه های خود منظور کنند.