استفاده از شیر در مراسم تعزیه خوانی خلاف قانون است

علیرضا خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مجوزهای صادر شده از سوی سازمان حفاظت محیط زیست مربوط به استفاده از شیر در سیرکها و باغ وحشهای کشور و افراد دارای صلاحیت است ضمن اینکه این شیرها اغلب دست آموز هستند اما استفاده در چنین آیینهای خلاف قانون و شرع و ارزشهای حفاظتی است.

وی با بیان اینکه احتمالا شیر مورد استفاده در مراسم تعزیه روستای تیدجان خوانسار در استان اصفهان شیر دست آموز بوده تصریح کرد: ما حق صدور چنین مجوزی را نداریم و شاید باغ وحشهایی که چنین مجوزی دارند اقدام به این کار کرده اند.

خلیلی با اشاره به پیگیری وضعیت استفاده از شیر در فضای باز و در مراسم تغزیه تاکید کرد: در صورتی که چنین استفاده ای از شیر شده باید فردی که در نگهداری و تربیت آن نقش داشته در صحنه حضور داشته باشد چرا که تحت هیچ شرایطی نمی توان از ایمن بودن جان تماشاگران مطمئن بود.

همچنین سرپرست معاونت محیط طبیعی اداره محیط زیست استان اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه این اداره هیچ مجوزی برای استفاده از شیر در چنین مراسمی صادر نکرده گفت: ما تنها یک مجوز برای یک قلاده شیر در شهر نجف آباد صادر کردیم که این شیر یک هفته قبل به دلیل بیماری مرده است.

مریم فرهمند اظهار داشت: ممکن است این شیر از استان دیگری منتقل شده باشد که این هم خلاف ضوابط قانونی است و باید تحت هر شرایطی برای چنین انتقالی با محیط زیست هماهنگ می شده اما مکاتبه ای با ما نشده است.

وی تاکید کرد: استفاده های اینچنینی از این حیوان با وجود دست آموز بودن مورد تائید ما نیست و هرگز چنین مجوزی صادر نکرده و نمی کنیم و پیگیر این اقدام هستیم تا جزئیات آن مشخص شود.

وی ارائه مجوز برای نگهداری شیر و حیواناتی از این دست را منوط به برخورداری از برخی تجهیزات و توانایی ها دانست و افزود: شرایط برای مجوز نگهداری شیر بستگی به اندازه قفس و نوع استفاده دارد و البته باید به اندازه ای آموزش دیده باشند که حمله ور نشوند هر چند نمی توان در مورد هیچ حیوان وحشی با تمام تربیتش قسم خورد چرا که خوی وحشی در این گونه ها حفظ می شود.