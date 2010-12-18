2500 سکه قدیمی تقلبی در سمنان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، رئیس پلیس آگاهی استان سمنان پیش از ظهر شنبه در تشریح این خبر در جمع خبرنگاران در سمنان گفت: این دو جاعل با عنوان چوپان با برقراری ارتباط تلفنی و یا از طریق ارسال پیامک به صورت اتفاقی افرادی را انتخاب و اقدام به کلاهبرداری می کردند.

سرهنگ جلال آقا خانی افزود: با توجه به انجام یک فقره کلاهبرداری در دو ماه گذشته به مبلغ 90 میلیون ریال موضوع در دستور پلیس قرار گرفت و با گرفتن نیابت قضایی ماموران آگاهی در یک معامله صوری به خمین اعزام و در یک عملیات غافلگیرانه دو نفر متهم جاعل را شناسایی و دستگیر کردند.

وی افزود: این افراد در تماس و یا پیامک معامله سکه های تقلبی قدیمی را با افراد در میان گذاشته و اقدام به کلاهبرداری می کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان سمنان از مردم خواست تا در برابر افرادی که با دادن وعده هایی خیالی و واهی قصد دارند از سادگی مردم سوء استفاده کنند هوشیار باشند و در صورت مواجه با چنین مسایلی پلیس را در جریان قرار دهند.