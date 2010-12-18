طالبانی و مالکی با یکدیگر دیدار کردند/ بررسی آخرین جزئیات تشکیل دولت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری دفتر ریاست جمهوری عراق، در دیدار آخر شب گذشته "جلال طالبانی" و "نوری المالکی" آخرین تحولات مربوط به تشکیل دولت در موعد مقرر را بررسی کردند.

رئیس جمهور عراق در این دیدار بر لزوم فعالیت جدی و همکاری کارساز جریانهای سیاسی برای خاتمه دادن به تلاشها در مسئله تشکیل دولت، تاکید کرد.

طالبانی بر این مسئله نیز تاکید ورزید که دولت جدید عراق باید حتما در موعد مقرر در قانون اساسی تشکیل شود.



دیدار شب گذشته مالکی و طالبانی در مقر ریاست جمهوری در بغداد

در این دیدار دو طرف با بررسی آخرین تحولات عراق، از تصمیم اخیر شورای امنیت سازمان ملل در زمینه رفع تحریم های عراق تمجید کرده و بر لزوم توسعه روابط با دیگر کشورها تاکید وزریدند.

در پایان این دیدار نوری المالکی که تنها یک هفته دیگر از مهلت تعیین شده در قانون اساسی برای تشکیل دولت توسط وی باقی مانده است، از تلاش های طالبانی برای در رفع موانع تشکیل دولت و تحکیم وحدت در عراق سپاسگزاری کرد.

خاطرنشان می شود "جلال طالبانی" رئیس جمهور عراق در روز 25 نوامبر گذشته نوری المالکی را به عنوان نماینده فراکسیون بزرگتر پارلمان مامور به تشکیل دولت کرد که بر اساس قانون اساسی عراق از مهلت سی روزه برای معرفی هیئت وزیران یک هفته باقی مانده است.