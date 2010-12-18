به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسات این هفته کمیسیون های تخصصی مجلس وزرای آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، رفاه و تأمین اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، کشور، جهاد کشاورزی، نیرو، نفت، صنایع و معادن، ارتباطات و فناوری اطلاعات و راه و ترابری به منظور ارائه گزارش عملکرد و پاسخگویی به سئوالات نمایندگان، حضور پیدا می کنند.
بر این اساس حمیدرضا حاجی بابایی، وزیر آموزش و پرورش روز یکشنبه برای پاسخگویی به سئوالات قاسم محمدی، نماینده اردبیل، داوود محمدجانی، نماینده آباده، حمید رسایی، نماینده تهران و موسیالرضا ثروتی نماینده بجنورد در جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات حاضر می شوند.
همچنین، کامران دانشجو، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز با حضور در جلسه روز سهشنبه کمیسیون آموزش و تحقیقات به دو سئوال عبدالجبار کرمی نماینده سنندج و سئوالات سیدحسین دهدشتی، نماینده آبادان، محمدرضا سجادیان، نماینده خواف و رشتخوار و همچنین سئوال مشترک هشت تن از نمایندگان پاسخ می دهد.
کمیسیون اجتماعی مجلس نیز سه شنبه این هفته با حضور صادق محصولی، وزیر رفاه و تأمین اجتماعی برای پاسخ به سئوالات مصطفی کواکبیان، نماینده سمنان، خلیل حیات مقدم، نماینده بندر ماهشهر و احمدعلی کیخا نماینده زابل تشکیل می شود.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز سهشنبه برای بررسی سئوالات مصطفی کواکبیان، نماینده سمنان، محسن کوهکن نماینده لنجان و سئوال مشترک ضیاءالله اعزازی ملکی، مهدی عیسیزاده، رضا علیزاده و ولی اسماعیلی به ترتیب نمایندگان بناب، میاندوآب، تکاب و شاهیندژ، ورزقان و گرمی میزبان احمد وحیدی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح خواهد بود.
مصطفی محمدنجار، وزیر کشور نیز درهمین جلسه به سئوالات مصطفی کواکبیان، نماینده سمنان،الیاس نادران نماینده تهران، قدرتالله علیخانی نماینده قزوین، مهدی سنایی نماینده نهاوند، جلال محمودزاده نماینده مهاباد،محمدعلی پرتوی، نماینده سردشت و پیرانشهر،عیسی جعفری، نماینده بهار و کبودرآهنگ، عباس رجائی نماینده اراک و کمیجان،محمدرضا خباز نماینده کاشمر، بردسکن و خلیلآباد،اقبال محمدی نماینده مریوان و سروآباد، دو سئوال محمد کرمیراد نماینده کرمانشاه و دو سئوال ، سید احمد رضا دستغیب، نماینده شیراز پاسخ میگوید.
وزرای جهاد کشاورزی و نیرو نیز با حضور در جلسه روز سهشنبه کمیسیون انرژی درخصوص کمبود آب درکشور و اثرات ناشی از آن در بخشهای مختلف به اعضای کمیسیون گزارش میدهند درجلسه این کمیسیون مسعود میرکاظمی، وزیر نفت نیز برای پاسخگویی به سئوالات بهمن محمدیاری، نماینده طوالش، محسن نریمان نماینده بابل، فرهاد دلقپوش نماینده آستارا، محمد رضا حسیننژاد نماینده شیروان، شاپور پولادی نماینده ایلام، محمدمهدی شهریاری نماینده بجنورد، جاجرم، مانه و سملقان و صمد فدایی نماینده سنقر و کلیایی (به نمایندگی از ششنفر از نمایندگان) حاضر میشود.
کمیسیون صنایع و معادن نیز روز سهشنبه آینده با دعوت از علی اکبر محرابیان، وزیر صنایع برای پاسخ به سئوالات مهدی سنایی، نماینده نهاوند،محمدرضا حسیننژاد نماینده شیروان،امین شعبانی و اقبال محمدی نمایندگان سنندج و الیاس نادران نماینده تهران وهمچنین سئوال سیزده نفر ازنمایندگان مجلس را که الیاس نادران نماینده تهران به نمایندگی مطرح مینماید، تشکیل جلسه می دهد.
این کمیسیون در همین روز برای بررسی سئوالات جبار کوچکینژاد نماینده رشت، سیدعلی میرخلیلی نماینده میناب، رودان، جاسک، سیریک و بشاگرد و سیداحمد لطفی نماینده اراک میزبان رضا تقیپور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
اعضای کمیسیون عمران روز دوشنبه این هفته به همراه علی نیکزاد وزیر مسکن و شهرسازی از پروژه مسکن مهر شهر پرند بازدید میکنند.
حمیدرضا بهبهانی، وزیر راه و ترابری برای پاسخگویی به 3 سئوال علیاکبر اولیاء، نماینده یزد و صدوق و سئوالات محمد سقایی، نماینده استهبان، عیسی جعفری، نماینده کبودراهنگ، سیدکاظم دلخوش، نماینده صومعه سرا، داوود محمدجانی نماینده آباده و جبار کوچکینژاد ارم ساداتی، نماینده رشت در جلسه روز سهشنبه کمیسیون عمران حضور مییابد.
همچنین مجید نامجو وزیر نیرو درهمین جلسه به 7 سئوال سیدناصر موسوی نماینده رامهرمز و سئوالات محمدمهدی افشاری نماینده داراب و زریندشت وسید حسین دهدشتی نماینده آبادان پاسخ میگوید.
رضا تقیپور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز روز دوشنبه هفته جاری با حضور در کمیسیون ویژه پیگیری و نظارت بر اجرا اصل 44 قانون اساسی، درباره پست بانک و شرکت پست ایران گزارشی از عملکرد اجراء سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی به اعضا ارائه میکند.
