ناوگان نیمه فعال اتوبوسرانی آذربایجان غربی ساماندهی شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، جواد محمودی صبح شنبه در جلسه هماهنگی کمیته مدیریت حمل و نقل و سوخت آذربایجان غربی با اشاره به نظارت و کنترل سازمانهای مسئول در نحوه ارائه خدمات ناوگان حمل و نقل عمومی درون و برون شهری، افزود: در این راستا اجرای طرح نظارت بر نرخ کرایه خودروهای حمل و نقل درون وبرون شهری، تعمیر و بروز رسانی تاسیسات جایگاههای سوخت گاز طبیعی و استفاده از ظرفیت دستگاههای دولتی جهت ارائه خدمات به شهروندان درزمان مورد نیاز از طریق این کمیته انجام شد.

وی در ادامه بر آمادگی کامل کمیته مدیریت حمل و نقل و سوخت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها تاکید و با اشاره به احتمال اعلام زمان آغاز اجرای این طرح توسط رئیس جمهور طی چند روز آینده، اظهار داشت: کمیته های شهرستانی با بسیج تمامی امکانات باید با نظارت کامل و کنترل عوامل موثر در حوزه حمل و نقل و توزیع سوخت از احتمال بروز مشکل جلوگیری و نسبت به تسهیل ارائه خدمات عمومی اقدام کنند.

حمید ابراهیمی فرماندار ارومیه نیز در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از اقدامات کمیته شهرستانی مدیریت حمل و نقل و سوخت در ارومیه گفت: تمامی پیش بینی های لازم برای رفاه عمومی مردم و اجرای مطلوب این طرح در بخشهای مختلف انجام و در زمان اجرای آن با استفاده از نیروهای مردمی و بسیج بر عملکرد دستگاههای اجرایی و خدمات رسان نظارت کامل انجام می شود.

در ادامه این جلسه اعضای کارگروه گزارشی از آخرین هماهنگی لازم برای اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها در آذربایجان غربی و مدیریت مطلوب حوزه حمل و نقل عمومی درون وبرون شهری ارائه کردند.