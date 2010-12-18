۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۰:۵۰

ناوگان نیمه فعال اتوبوسرانی آذربایجان غربی ساماندهی شود

ارومیه - خبرگزاری مهر: معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی خواستار ساماندهی و بکارگیری ناوگان نیمه فعال بخش اتوبوسرانی استان در راستای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان شد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، جواد محمودی صبح شنبه در جلسه هماهنگی کمیته مدیریت حمل و نقل و سوخت آذربایجان غربی با اشاره به نظارت و کنترل سازمانهای مسئول در نحوه ارائه خدمات ناوگان حمل و نقل عمومی درون و برون شهری، افزود: در این راستا اجرای طرح نظارت بر نرخ کرایه خودروهای حمل و نقل درون وبرون شهری، تعمیر و بروز رسانی تاسیسات جایگاههای سوخت گاز طبیعی و استفاده از ظرفیت دستگاههای دولتی جهت ارائه خدمات به شهروندان درزمان مورد نیاز از طریق این کمیته انجام شد.

وی در ادامه بر آمادگی کامل کمیته مدیریت حمل و نقل و سوخت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها تاکید و با اشاره به احتمال اعلام زمان آغاز اجرای این طرح توسط رئیس جمهور طی چند روز آینده، اظهار داشت: کمیته های شهرستانی با بسیج تمامی امکانات باید با نظارت کامل و کنترل عوامل موثر در حوزه حمل و نقل و توزیع سوخت از احتمال بروز مشکل جلوگیری و نسبت به تسهیل ارائه خدمات عمومی اقدام کنند.

حمید ابراهیمی فرماندار ارومیه نیز در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از اقدامات کمیته شهرستانی مدیریت حمل و نقل و سوخت در ارومیه گفت: تمامی پیش بینی های لازم برای رفاه عمومی مردم و اجرای مطلوب این طرح در بخشهای مختلف انجام و در زمان اجرای آن با استفاده از نیروهای مردمی و بسیج بر عملکرد دستگاههای اجرایی و خدمات رسان نظارت کامل انجام می شود.

در ادامه این جلسه اعضای کارگروه گزارشی از آخرین هماهنگی لازم برای اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها در آذربایجان غربی و مدیریت مطلوب حوزه حمل و نقل عمومی درون وبرون شهری ارائه کردند.

