ایران و ترکیه قرارداد هسته ای امضا می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آنتی وار، منابع دیپلماتیک آگاه اعلام کردند که دولت ترکیه در حال همکاری با ایران برای عقد قرارداد جدید به منظور تامین میله های سوختی رآکتور تحقیقاتی تهران که منبع ایزوتوپ های پزشکی این کشور است، می باشد.

آنتی وار در این مطلب نوشت: به نظر می رسد که در قرارداد جدید تنها نکات بیانیه تهران که به امضای ترکیه، برزیل و ایران رسید و از سوی ایالات متحده رد شد، به دقت بررسی شده است. همچنین در قرارداد جدید ایران اورانیوم 20 درصد غنی شده خود را به خارج منتقل می کند.

بر اساس این گزارش، به نظر می رسد که قرارداد جدید غنی سازی اورانیوم ایران و ترکیه پیشنهاد آمریکا در مذاکرات ژنو بوده است که از ایران خواست تا سوخت بیش از 3 درصد غنی شده خود را برای غنی سازی بیشتر در اختیار کشوری دیگر قرار دهد.

روسای جمهوری ایران و برزیل به همراه نخست وزیر ترکیه روز دوشنبه 27 اردیبهشت در پی مذاکراتی که در حاشیه نشست گروه 15 در تهران داشتند بیانیه ای سه جانبه را منتشر کردند که به "بیانیه تهران" اشتهار یافت؛ بر اساس آن قرار شد که اورانیوم کمتر غنی شده ایران بر اساس توافق با گروه وین در آنکارا با اورانیوم 20 درصد غنی شده مورد مبادله قرار گیرد.