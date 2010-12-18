"شفافیت اخلاقی" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب درصدد است تا نگاهی دوباره به نظریه‌های اخلاق داشته باشد. سوزان نایمن از فیلسوفان اخلاق معاصر است که کتاب او با عنوان "شر در اندیشه مدرن" از جمله آثار مهم در این حوزه موضوعی است.

نایمن معتقد است که قرائتی خاص از اندیشه مدرن منجر به مارکسیسم و فاشیسم شد. او امکان طرح قرائتی متفاوت از این اندیشه را که به مارکسیسم و فاشیسم منجر نشود را بررسی می‌کند.

برخی محققان بر این باورند که با قرائتی دیگر و متفاوت از عقلانیت مدرن می‌توان دستاوردهایی متفاوت از عصر روشنگری را به دست آورد و آنچه باعث عقلانیت ابزاری شد یک نوع قرائت خاص از عقلانیت و اخلاق مدرن بود.

نایمن هم از جمله این اندیشمندان است که درصدد است تا قرائتی متفاوت از سیاست و اخلاق مدرن را طرح کند تا بر اساس آن افراد دنیایی آزاد داشته باشند.