  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۳۵

"شفافیت اخلاقی" منتشر شد

کتاب "شفافیت اخلاقی" اثر سوزان نایمن از سوی انتشارات رندوم هاوس منتشر شد و در آن امکان طرح قرائتی متفاوت از اخلاق مدرن مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب درصدد است تا نگاهی دوباره به نظریه‌های اخلاق داشته باشد. سوزان نایمن از فیلسوفان اخلاق معاصر است که کتاب او با عنوان "شر در اندیشه مدرن" از جمله آثار مهم در این حوزه موضوعی است.

نایمن معتقد است که قرائتی خاص از اندیشه مدرن منجر به مارکسیسم و فاشیسم شد. او امکان طرح قرائتی متفاوت از این اندیشه را که به مارکسیسم و فاشیسم منجر نشود را بررسی می‌کند.

برخی محققان بر این باورند که با قرائتی دیگر و متفاوت از عقلانیت مدرن می‌توان دستاوردهایی متفاوت از عصر روشنگری را به دست آورد و آنچه باعث عقلانیت ابزاری شد یک نوع قرائت خاص از عقلانیت و اخلاق مدرن بود.

نایمن هم از جمله این اندیشمندان است که درصدد است تا قرائتی متفاوت از سیاست و اخلاق مدرن را طرح کند تا بر اساس آن افراد دنیایی آزاد داشته باشند.

کد مطلب 1211808

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها