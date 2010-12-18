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۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۰:۳۰

این هفته در مجلس /

وزیر علوم به سئوالات 11 نماینده مجلس پاسخ می دهد

وزیر علوم به سئوالات 11 نماینده مجلس پاسخ می دهد

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در هفته جاری با حضور در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به سئوالات 11 تن از نمایندگان مجلس پاسخ می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه روز سه‌شنبه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی "کامران دانشجو" وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به دو سؤال "عبدالجبار کرمی" نماینده سنندج، کامیاران و دیواندره و سئوالات "سیدحسین دهدشتی" نماینده آبادان، "محمدرضا سجادیان" نماینده خواف و رشتخوار و همچنین سؤال مشترک هشت تن از نمایندگان پاسخگو خواهد بود.

کمیسیون آموزش و تحقیقات در جلسه روز سه‌شنبه خود لایحه اصلاح جزء (الف-2) بند (8) قانون بودجه سال 1389 کل کشور و طرح اصلاح تعطیلات رسمی و تغییر ساعت کار اداری را نیز بررسی می‌کند.
 
کارگروه‌های آموزش و پرورش، آموزش عالی و تحقیقات و فناوری این کمیسیون نیز روز سه‌شنبه تشکیل جلسه می‌دهند.
کد مطلب 1211809

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