وزیر علوم به سئوالات 11 نماینده مجلس پاسخ می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه روز سه‌شنبه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی "کامران دانشجو" وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به دو سؤال "عبدالجبار کرمی" نماینده سنندج، کامیاران و دیواندره و سئوالات "سیدحسین دهدشتی" نماینده آبادان، "محمدرضا سجادیان" نماینده خواف و رشتخوار و همچنین سؤال مشترک هشت تن از نمایندگان پاسخگو خواهد بود.

کمیسیون آموزش و تحقیقات در جلسه روز سه‌شنبه خود لایحه اصلاح جزء (الف-2) بند (8) قانون بودجه سال 1389 کل کشور و طرح اصلاح تعطیلات رسمی و تغییر ساعت کار اداری را نیز بررسی می‌کند.

کارگروه‌های آموزش و پرورش، آموزش عالی و تحقیقات و فناوری این کمیسیون نیز روز سه‌شنبه تشکیل جلسه می‌دهند.